北市一名89歲石姓老婦，日前獨自一人走在南港街頭，民眾見她疑似迷路，立即報警處理。南港分局玉成派出所員警許人介，經與石婦耐心交談，終於查出她的身分，順利協助老婦與家人團聚。

民眾當日見白髮蒼蒼的石婦站在路口躊躇不前，上前關心詢問，石婦也只是笑而不答，許員到場了解後發現石婦患有失智症，耳朵也有些許重聽，無法清楚說出自己的姓名。許員於是先將石婦帶返派出所休息，並藉由與石婦聊天的過程，慢慢拼湊出她的姓名及住處，順利聯繫到她的家屬。

石婦的先生表示，高齡89歲的妻子因曾有走失的紀錄，所以後來她外出時都會有家人陪同，但當日石婦趁著家人不注意，再度一個人外出，當家人發現石婦不見後焦急的分頭尋找，所幸接獲警方通知她平安地待在派出所，才放下懸著的一顆心。石婦先生說，妻子兩次走失都是由員警協助尋回，對於員警的熱心協助心中滿是感激。

警方呼籲，家中如有年邁長者要時常關心陪伴，如長者有失智症狀，應在其身上配帶有聯絡方式的識別證或有助其查證身分的物品，以利失蹤尋回時能及時與家人聯繫。