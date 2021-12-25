韓國BL古裝網路劇《染色》講述意外穿越到古代的高3男學生恩浩（朴晙喜 飾），遇到被追殺中的廢黜王世子李軒（劉賢宇 飾）與其護衛高錦（金泰正 飾），暫時回不去現代時光的他，與王世子和護衛從一開始互不信任到後來成為不能少了彼此的親密夥伴；首集開場不到1分鐘就出現唯美浪漫的男男吻，但下秒竟發現只是1場夢，讓人對劇情增添不少好奇心。

首次接觸BL題材的偶像男團「A.C.E」隊長朴晙喜，談及當初接下《染色》的原因，他說起初收到邀約時公司就全權交給自己決定，由於喜愛嘗試新事物，加上過往詮釋的角色都很不良，不是小混混就是有惡習的偶像明星，劇中的高3生恩浩，非常純真、坦率，讓朴晙喜興起挑戰的念頭。

朴晙喜、劉賢宇和金泰正不僅在劇中有著浪漫三角關係，也因年齡相近，感情也延續到戲外，時常靠群組聊天、約吃飯保持互動，劉賢宇透露朴晙喜常請客吃牛肉，讓一旁的當事人苦笑表示「因為孩子們，我的存款都快沒了」，沒想到劉賢宇露出幸福的微笑說「以後會繼續使用哥哥的存款」，讓朴晙喜只能仰頭大笑，同時也流露出他對2位弟弟的寵愛。

談起印象最深刻的畫面，總是默默守護在王世子身邊的護衛金泰正，想起有幕自己獨自守夜，轉頭卻看到朴晙喜與劉賢宇2人在悠悠月色中散步，坦言真的被他們散發出的愛意打擊到，情緒相當複雜；而享受2人同時對自己一往情深的王世子劉賢宇，則最難忘3人躺在一起的親暱場景；朴晙喜則是用「很可愛」來形容2個弟弟的表現，像金泰正每次看到自己靠近王世子時，暗自流露著在意眼神的模樣，還有對許多事物都生疏懵懂的王世子，從現代人的視角看來都很有意思。

朴晙喜飾演意外穿越到古代的高三男學生。（bilibili提供）

曾於2017年來台宣傳專輯的朴晙喜，曾在採訪中多次表達對台灣的好印象，大力向搭檔推薦台灣不僅有舒適的天氣，很適合旅行，特別提到芒果冰是自己人生當中吃過最好吃的冰品，讓自己擁有很多好的回憶，讓金泰正在一旁聽了猛吞口水，畫面十分有趣。而當3人被問到疫情結束後最想做的事情，異口同聲的喊「出國旅行」，展現他們的好默契。

《染色》每週四、五中午12點於bilibili同步韓國播出。

劉賢宇飾演遭到罷黜的王世子。（bilibili提供）