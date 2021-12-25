陳仙梅收到陳美鳳的帽子禮物開心到跳起來。

王中平(左起)、Gino 、陳仙梅、傅子純開心享用聖誕大餐。

陳美鳳跟導演余蒨蒨開心合影。

民視八點檔《黃金歲月》演員群陳美鳳、陳仙梅、洪都拉斯、胡鴻達、王中平、傅子純、Gino、張哲豪、龍天翔等人24日晚在民視攝影棚舉行交換禮物趴，劇組特別準備許多美食要慰勞大家。

陳美鳳開心跟大家玩交換禮物，特別找了實用的棒球帽當禮物，陳仙梅平常幫小孩張羅聖誕禮物，都忘記大人們需要的禮物，最後跑去買很實用的沐浴組合，得知大家的禮物都很有創意她苦笑說「我是不是很沒有創意」。

第一位抽禮物的是導演余蒨蒨，她一把就抽中工作人員準備的一箱牛奶花生跟暖暖包，她說「我是幸運兒，這禮物還有卡片，代表月月都有好事發生」。第二位抽的是陳美鳳，抽中潘柏希準備的卸妝產品，她說潘柏希很貼心，這個禮物男女都適用。

陳仙梅抽中陳美鳳準備的粉紅色棒球帽，開心得尖叫，她說真的太幸運，陳美鳳則說幸好是陳仙梅抽到，如果是洪都拉斯，她也有準備男生的漁夫帽可以交換，讓大家直誇讚陳美鳳果然周到。

洪都拉斯則笑說，看到大家準備精心又有寓意的禮物，看到大家拆禮物的時候，尖叫聲感覺要把屋頂都掀了，還好王彩樺在拍外景，不然棚內屋頂一定會被喊到破洞。《黃金歲月》劇情快轉到5年後，也讓許多角色有連結關係，收視率攀升，觀眾期待的西餐廳故事，陳美鳳透露這部分觀眾一定要好好期待。