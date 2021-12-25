民進黨為促進新竹縣市合併，強行推動「地方制度法」修法。民進黨台北市議員王世堅直言這是「權力的傲慢」，並痛批立法院自我閹割、自我膨脹，他更指出，若未來台灣出現九都、十都，對其他縣市而言猶如「劫貧濟富」，且若是為了某個縣市或某人因人設事則大可不必。王世堅還引用前副總統呂秀蓮所言，獨裁者是人民寵出來的，呼籲掌權者莫過度膨脹。

王世堅24日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，他對這幾天立法院的表現非常失望，「我五個字形容，權力的傲慢」。接著，王世堅痛批立法院自我閹割，指立法院不是行政院的立法局，怎麼可以把預算的審查、人民的期待和託付當成兒戲逕付二讀，這是不對；而後又自我膨脹，「地制法」修正，就修那個字，可是那個字影響太大了。

王世堅認為，社會各界都贊成新竹縣市合併，但不能拋開苗栗，竹竹合併之後，苗栗就被拋在後面，「前無村，後無店」，以後怎麼辦？一再任由直轄市膨脹，大家都想升格。未來小小的台灣，將會有全世界最多的都，「九都、十都」，剩下的縣市會遇到一個問題，就是劫貧濟富，「其他沒升格的縣市，等於被劫了貧，去濟了直轄市這些富，這是不對的」。

王世堅指出，若要論公平性，那除了竹竹苗，彰化和雲嘉嘉也夠格了，難道都不用經過討論？竹竹苗可以，為何其他不行？如果只是為某個縣市、為了某人的選舉，「我覺得大可不必，因人設事這是不對的」，立法院最近的自我閹割、自我膨脹，遇到的瓶頸就是權力的傲慢。

王世堅還引用呂秀蓮曾說過的「獨裁者是人民寵出來的」這句話，希望掌握權力者，要好好運用人民的信任與託付，而人民的信任是有期限的，不是視漫無節制的給你權力，就可以一直膨脹，你們的所作所為，人民都在看。