台式聖誕節！北管團體遊行演奏耶誕歌 網：聖誕老人出巡

聖誕佳節期間，嘉義市有北管演奏團體今在廟會遊行時，突發奇想當街演奏起聖誕歌曲，由嗩吶、銅鈸、小鼓等樂器演奏西洋聖誕歌，引起不少路人注意；該團體的指導老師說透過稍作變化，讓那些扛轎子的人步伐都很輕鬆，自然就不會疲勞，因為北管嗩吶本來就是婚喪喜慶都會用到的樂器，在聖誕節也很適合。

網路上近日流傳一段街頭的廟會遊行活動，一行人遊行時演奏小鼓、嗩吶，北管等傳統樂器，但曲目卻是各式「聖誕歌曲」，讓路邊民眾耳目一新、笑稱是中西合併的完美示範；原來該團體是嘉義布袋延慶堂北管部，經常在廟會活動中發揮創意、設計有別於傳統的曲目，團長吳文誠說今天是聖誕節，用嗩吶等樂器讓大家同歡。

該團的指導老師林建利則說「這是即興的，其實傳統都還在，只是把流行樂再額外演出而已，大家都很輕鬆，讓那些扛轎子的人步伐都很輕鬆，自然就不會疲勞！」林建利說這不是讓流行音樂取代傳統，只是為了應景做的額外演出，因為北管嗩吶本來就是婚喪喜慶都會用到的樂器，在聖誕節也很適合。

不少路過的民眾聽到傳統樂器演奏出各式聖誕歌曲，除了大讚中西合併很有趣外，也有人笑說遊行隊伍跳脫過往演奏不同的曲目，似乎腳步也變得輕快起來，隊伍瞬間年輕活潑許多。