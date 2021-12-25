李世榮幾乎每場戲都要畢恭畢敬地低著頭。（friDay影音提供）

「2PM」俊昊、李世榮主演，改編自高人氣同名小說的韓國古裝劇《衣袖紅鑲邊》收視屢創新高，距離俊昊與李德華當初許下的「穿龍袍跳舞」、「穿龍袍釣魚」等收視公約的15％收視率也越來越接近，男女主角李俊昊、李世榮日前接受friDay影音專訪，俊昊在一開頭就向台灣粉絲喊話：「感謝大家等了我這麼久，我會先透過《衣袖紅鑲邊》和大家相見，等之後疫情結束，我會立刻親自到台灣和各位見面」。

被問到之前為戲去上禮儀課程的小插曲，俊昊自爆因為這次飾演的是「王世孫」不太需要對別人行禮，所以去上課時還心想：「我為何要來這裡？」有點想回家，完全沒有偶像包袱的發言，展現出與劇中不同的親民感。李世榮則說因為以前飾演的角色地位都很高，沒什麼需要下跪，「但現在是無時無刻都在跪，每天、每場戲都跪著，畢恭畢敬地低著頭，感覺再這樣下去都要產生烏龜頸了」，俊昊聽了也心疼喊：「她幾乎都是用爬的，有次還跪了15小時」。

李世榮透露了這次拍攝過程中，夏天時真的很辛苦，因中暑相當嚴重曾突然變得很消瘦，自己看起來會不太一樣，忽然變得很衰老憔悴，並舉例「如果是拍奔跑的戲，每拍1次我可能就會掉1公斤」，還曾向俊昊詢問增胖的方法，幸好現在是冬天就覺得好多了。《衣袖紅鑲邊》將延長至17集，近日因應聖誕節、MBC演技大賞做出播出異動，台灣地區獨播的friDay影音則將在本週六（25日）先播出第13集，26日連播14、15集，1月2日(週日)再連播16、17集精彩大結局。