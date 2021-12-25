2022台南耶誕跨年系列活動「巨星耶誕演唱會」，25日晚間在永華市政中心西側廣場熱力開唱，上萬名熱情歌迷擠爆會場。（洪榮志攝）

「五堅情」成員在巨星聖誕演唱會與歌迷親切互動。（洪榮志攝）

金曲歌后徐佳瑩的演唱。（洪榮志攝）

「123，尖叫聲！」2022台南聖誕跨年系列活動第2場演唱會「巨星耶誕演唱會」，25日晚間在永華市政中心西側廣場熱力開唱，現場上萬名年輕熱情的歌迷，不畏低溫、下雨搶占與藝人近距離接觸的機會。晚間9點多，市長黃偉哲與被譽為「臉蛋天才」的韓國偶像車銀優螢幕同框時，更引發眾多歌迷驚喜尖叫。

演唱會由丹尼斯、徐瑋吟搭檔主持，第一波高潮出現在「五堅情」成員賴晏駒、黃偉晉、邱鋒澤、陳零九等4人輪番上陣時，除了個人獨唱外，4人也合體表演，還與觀眾互動玩遊戲，炒熱現場氣氛。

儘管晚間8點35分現場雨勢轉大，部分觀眾避雨閃人，但仍有不少鐵粉歌迷撐傘守候喜歡的藝人演出。藝人鼓鼓也帶來代表作〈為愛而愛〉及今年的新歌〈簽收我的心〉，果然融化了不少台下歌迷的心。

隨後，徐佳瑩從晚間9點起，接連演唱〈雛形〉、〈真的傻〉、〈現在不跳舞要幹嘛〉、〈失落沙洲〉等歌曲，掀起第二波高潮，此時雨勢也暫停。她動人的嗓音，不負「金曲天后」的盛名，讓台下苦候的歌迷聽得如癡如醉。

晚間9點20分左右，主持人邀請黃偉哲上台與觀眾互動時，黃偉哲特別帶來神祕彩蛋，現場播放被譽為「臉蛋天才」的韓國偶像車銀優向台南市問好的特錄影片，帶動台下歌迷驚喜尖叫，引爆第三波高潮。黃偉哲還走下台分送禮物給現場觀眾，彷彿聖誕老公公般，造成不小的騷動。

據了解，前年台南聖誕演唱會車銀優曾受邀前來演出，今年雖因疫情影響無法邀請國外藝人來台，但黃偉哲也當場承諾歌迷們，未來如有適當的機會，會再度邀請車銀優前來台南演出，獲得現場如雷的尖叫聲。

壓軸表演的「頑童MJ116」，不愧嘻哈天團的稱譽，強大的氣場和音樂，將現場氣氛推向最高潮。

市府表示，今年的台南聖誕跨年系列活動，與重量級音樂人陳鎮川合作，帶領金曲獎王牌製作團隊打造全國最好看的5金聖誕跨年演唱會。12月31日在永華市政中心西側廣場還有一場演唱會，將由吳建恆、徐凱希主持，林宥嘉、炎亞綸、周興哲、高爾宣、婁峻碩、艾怡良、閻奕格、李友廷、壞特？te、Karencici、許含光、大支、文慧如、B.T.O.D等藝人接力嗨唱，歡迎全國的朋友到台南聽演唱跨年。