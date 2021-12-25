又到了年底，許多上班族的特休還沒休完，苦惱特休到底要延後休完還是要換錢的問題。有網友表示，他被公司要求將沒休完的特休換成錢，結果經過換算發現時薪只有160多元，讓他哀號「感覺超級虧」，貼文引起討論，網友看完深表同感，「但問題是能全放完嗎？」。

一名網友在PTT上發文表示，他去年跟今年特休都沒休掉，結果公司要求換成錢，原PO覺得雖然有錢很開心，不過換算起來一個小時只有160多元，驚覺「這樣不對吧？我感覺超級虧的…」，原PO提議勞動部可以改成特休換錢一律要乘與1.33和1.66，「不然把特休換成錢，跟打工的工讀生薪資差不多，能看嗎？」。

貼文引起熱烈討論，有人覺得換成錢還不錯，「能換錢的儘量換錢，不能換的休掉」、「我缺錢我寧願拿錢」、「換錢累積資產，然後為下一次投資做準備」、「我寧可換錢，休假回來會一堆事要處理」、「薪水高的話換錢還不錯」。

不過也有人持相反意見，「特休絕對要休完，換成錢超不划算」、「你覺得不划算是因為你以為你一天賺月薪/工作天 但月薪制的意思就是你整月勞動力老闆都包了」、「特休是休完划算，問題是能全放完嗎？」、「特休換錢是真的虧，換錢是用月薪計算，而我年薪20個月，這樣換成錢太虧了」、「特休本來就沒有加班費的費率啊」。