無黨籍立委林昶佐罷免案將在2022年1月9日登場，林昶佐除了勤跑行程外，也積極號召選民反罷免。今（25）日下午林昶佐受邀參加中華職棒舉辦的回饋列車活動，說雖然自己是在外交國防委員會，但也積極為運動員爭取權利。不過這也讓不少網友質疑，「有什麼貢獻？」

林昶佐在臉書發文表示，自己早在2008年球員工會成立、篳路藍縷的時候，就舉辦音樂會募款支持工會活動募款，後來進到立法院後，雖然身在外交國防委員會，不過在運動員權利的爭取上也相當積極，包括球員參加國際賽應納入球員工會協商、優先確保球員權益等，甚至和立院同事共同制定《國民體育法》。

林昶佐說，這幾年除了推動改善職業與三級棒球環境以外，也進一步紮根社區棒球，讓許多熱愛棒球的學生們能夠有更好的環境、在快樂成長過程中享受棒球，也指出球員工會與這樣的活動結合，提升整體的運動風氣，也能逐步改善台灣棒球過去比較菁英主義的氣息，感謝球員工會的努力，並號召大家一起為台灣體育加油。

不過PTT許多網友卻抱有不同想法，質疑「他有啥貢獻？」「蹭什麼，蔡其昌出來講話還差不多」、「認真不要蹭體育這塊，因為都是嘴砲沒人敢真的動體協」、「平常忙著打政敵，不關心選民，等被罷才在蹭」、「蔡會長、賴清德、盧秀燕我會推，這咖我看一次噓一次」、「萬華區立委跑到港湖，呵呵」、「現在來蹭太晚了」。