位於高雄中油高煉廠的循環技術暨材料創新研發專區25日啟動，預計投入近60億元建構，預估可帶動1.6萬人就業，將有南部大廠參與，並由中鋼、中油、台糖等國營事業投入進行無機、有機、生質與半導體等領域的研發與量產，建構國家級創新材料產學合作平台，將是台灣工業褐地重生轉型新型態。

經濟部長王美花表示，循環經濟是政府5+2產業創新計畫之一，將以原台灣中油高雄煉油廠轉型為循環技術暨材料創新研發專區，作為循環經濟示範場域與推動中心，高雄煉油總廠的所在地，是中油的起家厝，在循環經濟的趨勢下轉型蛻變，舊有的一號倉庫將轉型為粉體材料先進製程研發中心，將建構一國際級材料認證分析及檢測驗證平台。

王美花指出，將引進工研院、中科院等研究單位進駐，提供未來再生料源的技術開發及認證，高值應用於化合物半導體材料產業，呈現南台灣產業轉型的契機。

2021年1月循環技術暨材料創新研發專區推動辦公室已進駐中油原廠長室，希望打造新材料循環重鎮，推動我國成為全球循環經濟的典範中心，未來將設立材料國際學院，集結國內頂尖師資與海外專家，組成培育材料科學與循環技術高階人才的長期聯盟平台，促成人才培育與研發整合。

預計於2025年起陸續完成中油綠能所、材料國際學院及材料創新研發中心等投資項目，強化關鍵材料自主研發，培育產業所需高階研發人才，轉型為產官學創新合作、實驗及試量產研發專區，成為台灣循環經濟的新能量。

總統府國策顧問何美玥表示，循環技術暨材料創新研發專區肩負著跨領域、跨產業、跨單位的合作模式，將透過產業命題、國家選題、平台解題、新創接題，一棒接一棒地加速落實新循環材料開發，提升產業高階材料自主化，實現大南方大發展計畫，為我國循環經濟產業加值。

高雄市副市長羅達生表示，市府根據中央產業發展布局，積極協助高煉廠轉型材料創新研發核心，許多供應鏈廠商陸續宣布進駐北高雄科技走廊，往北串接橋頭、路竹至南科新興半導體製造聚落，可望為高雄產業帶來無可限量的發展，進一步穩固台灣半導體產業領先的國家戰略。