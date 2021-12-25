王傳一情義相挺好友任容萱，友情客串演出。

王傳一友情主演深獲好評。

奇幻都會愛情自製劇《如果花知道》熱播中，王傳一在第二單元「罪惡感斷捨離」友情演出，一登場就擄獲許多女性觀眾喜愛。

王傳一飾演的心臟科醫生，戲裡生無可戀想了斷，這場戲也是他自己覺得最挑戰的一場戲，因為擔心觀眾過多聯想，導演除了偏意象式呈現外，情緒也要做足，才能讓電視機觀眾感受角色的困境。

除了演技情緒的拿捏不容易外，王傳一說：「我們試了七、八顆鏡頭，好幾次都直接從我臉上刷下去，忍不住笑場，好險後來有完美拍到。」還有許多粉絲看到王傳一趴在地上被黃鐙輝毆打的橋段都感到心疼。

王傳一說，若劇情需要，可以一直趴在地上也沒關係，希望呈現最真實的一面給觀眾，他反而比較擔心衣服髒不連戲，造成服裝工作人員的不便。還開玩笑說「好險當天天氣沒有很熱，不然趴在柏油路上那個熱氣冒上來，真的蒸到臉都不要不要了。」

《如果花知道》挑戰難度高的奇幻題材，從劇本、後製特效到場景的要求都不含糊，為符合劇中設定，實景拍攝足跡從基隆、九份、淡水、桃園、新竹、甚至到台中，拍攝場景超過224個，加上特效鏡頭超過700顆，單元演員卡司超過40位，劇本更動用三位編劇統籌加上11位編劇。該劇周一至周五晚上9點於衛視中文台首播。