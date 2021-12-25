今（25日）天是花蓮縣長徐榛蔚就職三週年，縣長徐榛蔚今天參加花蓮婦幼親創園區啟用典禮，與 婦幼親子進行派對的同時，徐縣長率領局處首長向鄉親報告「十四大成果亮點」與縣府未來規劃的「十四點願景建設」方向，並從明(2022)年開始，縣府將緊扣聯合國推出「2030永續發展17項目標」(SDGs)，期許與國際接軌，邁向「永續花蓮」的施政願景前進。

花蓮縣長徐榛蔚率縣府團隊出席就職3週年暨婦幼親創園區揭牌活動，細數團隊3年來施政成績。/花蓮縣政府提供

縣長徐榛蔚感性表示， 花蓮縣政府這三年來總體目標政策，每年都非常用心，從2020年的「五個ㄐㄧㄥˋ」到2021年的「慢‧精品‧花蓮」，到明年展翅翱翔，優游在花蓮之間，優游在天地人之間，推動環境永續，未來2050年淨零碳排的工作，花蓮要保持璞真的本質，樸實無華，她一直用最大的力氣把環境照顧到最好，讓代代傳承，能永續優游在花蓮之中，這是花蓮鄉親的理想。

徐縣長接著為來賓介紹縣府團隊，並細數過去的「十四大成果亮點」，分別在文教社福、警政消防、地方建設等方面皆有亮眼的表現，包括獲獎無數的「青年住宅」、「箭瑛大橋」、「美崙綠網營造計畫」、提供民眾悠閒遊憩的「中山公園」、「寵物公園」及「太平洋公園」。

藝文方面，「拉庫拉庫溪流域-佳心舊社地景再造」今年獲得「2021國家卓越建設獎-最佳環境文化類卓越獎」殊榮；「2021Pangcah生活節」活動打造「築巢計畫III大冠鷲」，榮獲第十屆臺灣指標性設計大獎「Taiwan Design BEST 100」年度設計獎項；「2021台灣文博會花蓮縣館-據說考古隊」於第十屆臺灣指標性設計大獎「Taiwan Design BEST 100」，更榮獲「2021德國紅點設計大獎」。

部落聚會所在各鄉鎮公所的首長協助下，如火如荼展開文化聚會所的興建，未來這些聚會所都可以成為文化傳承與凝聚部落向心力的地方，現在推動的海洋文化，未來跟中央合作的海資館，在海洋聚落裡面，有海洋文化與海洋知識，和海洋文創的基地。

文教方面，縣府要建造屬於花蓮在山海之間的圖書館總館，是東部的圖資中心，而今年1月才開幕的「花蓮縣考古博物館」、青年發展中心去年底才正式啟用的「新創基地」及教育處的「智慧教育中心」，都是能夠提供高品質的優良教育及倡導終身學習的好地方，除了運用科技教學，同時也能夠創造更多的產業發展，並增加工作機會，讓我們花蓮流落在外的有志青年，能夠回家鄉服務。

警政消防方面，更有消防局從今年揭牌落成的花蓮市分隊得到金質獎，明年要落成的是瑞穗分隊與吉安分隊，還有特搜訓練中心，未來水璉分隊也要開始來進行，豐濱分隊明年即將完成，還有警察局的警政智慧大樓，對於地方建設，建設處非常多的工程正在積極執行。

對於未來縣府規劃的「十四點願景建設」，徐縣長強調：1.山海劇場2.豐羽計畫3.花蓮縣原住民文創聚落旗艦館4.新建聚會所5.有機首都促進區6.海洋資源博物館7.花蓮漁港多功能漁業場館8.日出香榭大道9.花蓮共融公園10.花蓮新建圖書館總館11.婦幼親創園區12.花蓮縣身心障礙福利服務中心附設溫水游泳池活化成「全民運動館」13.瑞穗鄉日間照顧暨健康服務中心14.防災教育館

活動中，徐縣長邀請來賓致詞。花蓮縣性別平等促進委員王淑芬談到，她是西部人，後來成為花蓮人，來到花蓮特別感到幸福，她感謝榛蔚縣長能以女性的角度看見婦幼的需要，花蓮的鄉親都希望幸福深根在這美好的地方，讓我們一起享受花蓮精緻之美。

國立東華大學校長趙涵捷分享，她的媽媽是花蓮人，所以他非常支持花蓮縣。今年是他擔任校長六周年，先後觀察到前傅縣長與徐縣長施政各三年，縣府施政就像禮運大同篇中「幼有所長，老有所終」，對於花蓮建設的提升，鄉親們都可以見證。

趙涵捷還說，徐縣長積極推動優質的永續教育，花蓮縣是一個南北狹長的縣市，她盡力將數位教育引進花蓮，拉近城鄉差距，受到一樣的教育機會，也獲行政院前院長陳冲肯定徐縣長重視教育的理念。所以這三年來，東華大學有縣長的支持，一定竭盡全力，支持縣長推動優質教育。

立法委員傅崐萁感恩致詞，感恩各位好朋友、兄弟姐妹們，給予徐縣長很大的肯定與支持。徐縣長每天五點多起床，就很努力研究縣務，對於施政追求也很真誠付出，雖然起步比別人晚，但是她認真學習，每一天都在增加執政的強度，徐縣長深受岳父家庭的薰陶，在施政上十分嚴謹，感謝鄉親的支持，提供各領域的養分，讓她能夠不斷成長，在花蓮生根，讓花蓮更好更加幸福。

立委傅崐萁特別現身力挺徐榛蔚的就職3週年記者會。/花蓮縣政府提供

出席貴賓包括來賓新城鄉公所何禮臺、吉安鄉公所游淑貞、富里鄉長陳榮聰、全縣工商社團及婦女團體等各界逾百位人士到場共襄盛舉。

最後，徐榛蔚誠心感謝全體議員、縣府同仁支持，與32萬多位鄉親託付，共同讓縣政前進，朝向「國際智慧城市，觀光友善花蓮」邁進。