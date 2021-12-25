韓國人氣天團防彈少年團（BTS）在12月初才結束美國行程，成員們各自安排回韓國或留美享受假期，23日成員SUGA（閔玧其）抵韓進行PCR檢測，24日就被通知確診新冠；豈料，今（25）日BTS經紀公司透露，隊長RM（金南俊）和Jin（金碩珍）隔離後，再檢測結果變陰轉陽，確診新冠肺炎。

防彈少年團11月27日起在美國連續舉辦4場萬人演唱會，12月初在演唱會和行程告一段落後，公司讓他們放出道8年來第二次長假，但馬上傳出SUGA確診，令粉絲們都嚇壞；沒想到今日經紀公司又證實，RM和Jin在隔離後再追加做了檢測，結果卻從原本的陰性變陽性。

今（25）日BTS經紀公司透露，隊長RM（金南俊）（圖左）和Jin（金碩珍）（圖右）隔離後，再檢測結果變陰轉陽，確診新冠肺炎。(圖/ 摘自BTS IG)

經紀公司表示，RM在結束美國個人行程後，17日返韓檢測是陰性，並接著遵照防疫措施居家隔離，日前又做檢測居然變陽性，但不幸中的大幸是RM屬無症狀感染；Jin在6日返韓檢測也是陰性，並結束隔離，在今日下午突然有感冒痠痛症狀，再次接受檢測，才在晚間得知確診新冠。

近來因韓國防疫目標與病毒共存，本土病例激增到5千例以上，演藝圈藝人也接二連三中鏢，包括鄭雨盛、《請回答1988》高庚杓、尹恩惠、Super Junior成員崔始源、主持人劉在錫、柳熙烈（又譯：柳喜烈）等，且大部分都是接種過後兩劑疫苗仍突破性感染，幸好大部分藝人宣布隔離休養一周到一個月不等時間後都一一康復，劉在錫與柳熙烈的公司近期公告表示之後會立刻回到工作崗位，感謝眾人關心。

而韓國政府本月6日起宣布實行為期4星期的「新冠疫情特別防疫措施」，要求首都圈及非首都圈之私人聚會限制人數減少到6人和8人，並呼籲民眾擴大使用「防疫通行證」，也就是新冠疫苗接種證明或PCR檢測證明，要求須有上述證明才能出入公眾場合，盼以此控制住疫情。