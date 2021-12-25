大陸CBA第2階段例行賽25日移師到吉林長春舉行，相隔14個多月時間重返北京首鋼效力的林書豪，面對少了郭艾倫、韓德君與張鎮麟3名主力的遼寧，豪哥貢獻全場最高23分，外加6助攻、4籃板，協助北京以99比76輕鬆斬斷遼寧9連勝。

林書豪上次代表北京首鋼出賽，是在去年8月8日遭遇廣東的準決戰G3，結果他上季因為留在美國打發展聯盟等待重返NBA機會，所以並未回歸北京，直到今年夏天才決定重返北京效力，卻在一抵達上海就宣告確診新冠肺炎，讓他休養快1個月才復出。

北京首鋼打完第1階段例行賽，僅拿8勝5敗、排名第9，但在第2階段除了迎來林書豪的回歸，更找來吉布森、布朗兩名新洋將加盟，整體戰力大幅提升，加上郭艾倫、韓德君與張鎮麟等遼寧主力先前參加世界盃資格賽沒打，北京當然贏得輕鬆。

除了林書豪，北京首鋼得分上雙的還有吉布森14分，以及范子銘12分、11籃板，北京下一戰將於27日晚上7點35分出戰同曦；遼寧以鄢手騏16分，付豪13分，儘管遼寧結束第1階段的9連勝氣勢，目前仍以12勝2敗位居積分榜首位。