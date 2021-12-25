中國人民銀行貨幣政策委員會2021年第四季度例會24日在北京召開，會議中指出，在內外壓力下，要要穩字當頭、穩中求進，加大跨週期調節力度，貨幣政策將更加主動有為支撐實體經濟，增強信貸總量增長的穩定性。

綜合陸媒報導，人行貨幣政策委員會24日例會中提到，當前全球疫情仍在持續演變，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，大陸經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。因此要穩字當頭、穩中求進，加大跨週期調節力度，與逆週期調節相結合，統籌做好今明兩年總體政策銜接。

會議表示，貨幣政策方面，穩健的貨幣政策要靈活適度，增強前瞻性、精准性、自主性，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，更加主動有為，加大對實體經濟的支持力度，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持總體槓桿率基本穩定，增強經濟發展韌性。

該會議也提到，結構性貨幣政策工具要積極做好「加法」，精準發力，將兩項直達實體經濟貨幣政策工具轉換為支持普惠小微企業和個體工商戶的市場化政策工具，實施好碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，綜合施策支持區域協調發展，引導金融機構加大對小微企業、科技創新、綠色發展的支持。