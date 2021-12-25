由外貿協會舉辦的2021年台北國際食品展，與同期辦理「台北國際食品加工機械展」、「臺灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」與「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」25日閉幕；期間線上採購洽談會，集結英、美、埃及、保加利亞、沙烏地阿拉伯、越南、日本等13國21位買主，與國內23家食品業進行52場次洽談大拓商機。

貿協表示，下屆台北國際食品系列展訂於2022年6月22日至25日舉行，將使用南港展覽館一館、二館，主辦單位將打破過去以來食品機械與設備參展商混合使用同一樓層情形，以更專業化方式規劃將食品機械與設備參展商配置不同樓層。

根據食品參展商分享，在後疫情時代下調理相關食品成長顯著，因疫後消費型態改變，即食品、調理商品與冷凍食品逆勢成長，多家廠商推出以小份量包裝主打快速、便利以回應市場需求。

在機械方面則受惠於冷凍食品需求增加，食品機械銷售亦隨之成長，現場參展商展示5重自動包餡成型機及18摺捏花成型機製作包子，吸引人潮駐足。

此外首度參展的立陶宛館則因展覽最後一日開放銷售，推出的巧克力及精釀啤酒均銷售一空。

今年首度舉辦的台北國際食品展創新趨勢論壇，邀請台大食科所教授鄭光成分享未來食品是一種趨勢，透過食品合成生物學、食品大數據、食品感知科學等研究發展，以消除飢餓、促進營養。弘揚食品董事長謝奇峰亦提到，藉由高溫、高壓、高剪切重新鏈結蛋白質，將豆粉原料變為植物肉，致力研發使口感咀嚼像真實肉質，在疫情後商機無限大。

貿協為協助業者於疫情期間持續拓展海內外市場商機，國際食品系列展線上展將持續展出至2022年1月21日，估計後續線上商機持續發酵。

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