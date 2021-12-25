熱火三巨頭是NBA討論度相當高組合之一，當年詹姆斯(LeBron James)、波許(Chris Bosh)加入攜手韋德(Dwyane Wade)，2010年開始他們連三年闖進總冠軍戰，之後達成二連霸，而近期退休球星韋德受訪談詹姆斯的離開，他說若2014年詹姆斯還留在隊上，他們可能無法再奪冠，因為自己巔峰期已過。

Dwyane Wade: ‘I Don’t Know’ If Heat Would’ve Won More Titles If LeBron James Stayed https://t.co/1KzN5Fi5gl — Heat Retweet 🔁 (@MiaHeatRT) December 23, 2021

韋德在杰倫羅斯(Jalen Rose)節目上談到這段往事，羅斯問他說若2014年詹姆斯沒有重返騎士，選擇繼續留在熱火，他們還能奪冠嗎？韋德則給出不確定的答案，他說：「2014年我已不在巔峰，若想再獲勝很難，我當時身體經歷很多傷病，想保持好的狀態打球非常困難，還有一點就是勇士崛起了。」

熱火2010-2011賽季組成三巨頭力闖季後賽，接著淘汰76人、塞爾提克、公牛殺進總冠軍賽，不過以2：4敗給獨行俠(前小牛)，但2011-2012、2012-2013兩季分別擊敗雷霆、馬次奪下總冠軍，2013-2014球季再次對上馬次，以1：4輸球，無緣三連霸，2014年夏天詹姆斯宣佈回歸騎士，三巨頭正式解體。

到了2014-2015球季確實如韋德所說，他因傷病打打停停，波許也因肺部血栓症狀被迫缺席剩餘賽事，就算詹姆斯留下，或許很難拿下總冠軍。而在那個賽季詹姆斯回到老東家騎士與厄文(Kyrie Irving)、洛夫(Kevin Love)組成新三巨頭，卻敗給崛起的勇士，2015-2016賽季才順利奪冠。