根據搶先曝光的《美麗島電子報》12月國政民調，總統蔡英文的信任度為53.2％、執政滿意度為54.6％；行政院長蘇貞昌的施政滿意度則為48.3％。

美麗島電子報董事長吳子嘉25日在《董事長開講》網路直播中公布12月國政民調，蔡英文信任度為53.2％、執政滿意度為54.6％，高過民進黨的支持度；蘇貞昌的施政滿意度為48.3％。另外、民進黨好感度為46.1％；國民黨為28.0％。

吳子嘉認為，蘇貞昌可能會用這個滿意度，作為選總統的基礎，但蘇貞昌會用什麼方式跟力量，來跟副總統賴清德拚？蘇貞昌最重要的任務是輔選。2022年桃園市長選戰可能會輸，桃園現在找不到人選，聽說可能找在地人出來選。國民黨只要有一個像樣的人出馬，都會贏。

吳子嘉覺得，2022年地方選舉，六都最重要，其他都不重要。民進黨若新竹第七都沒有合併成功、桃園又輸掉了，民進黨明年年底可能正式進入賴清德時代，各派系應該都會支持賴清德。不過，新潮流若沒有整合成功，賴清德還是很危險。

吳子嘉認為，因為公投助講，賴清德民調高漲，蔡英文可能不會讓這種事情發生，中間一定還會有別的花樣出來。而蔡英文的第一個跛腳檢驗，就是明年上半年地制法的修法案。