一對林姓夫妻多年來經常上換妻俱樂部網站，找其餘夫妻及男友朋友交換性伴，大玩換妻及多P大戰，林妻甚至喜愛看老公與其餘女子在床上與其餘女子奮力滾床的樣子。但老公卻與其中一名床戰多次的楊姓女子看上眼，兩人私下偷偷砲，事後遭到林妻發現，林妻認為丈夫及楊女兩人都自己去爽，沒有相糾外出，怒告丈夫及楊女妨害家庭，並求償60萬。高院法官認定，林妻只允許多人交換嘿咻，不同意老公私約女人，判楊女應賠30萬元，全案定讞。

林男的妻子控訴，兩年前，夫妻兩人與楊女與、楊女男友相約外出到旅館玩換妻遊戲，甚至嫌不夠刺激，又找來另一對夫妻多P，多年來以嘗試非常多次，且樂此不疲。

但事後林男與楊女私下看對眼，產生感情，兩人多次偷偷相約到楊女與男友同居處處床戰。楊女的男友根本不知情。

林妻察覺老公行為有異，偷偷查看手機，竟然發現老公與楊女有鹹濕簡訊，經追問後，才得知老公竟然沒有帶著她一起去爽快，竟偷偷與楊私下約砲，林妻幾乎崩潰，自覺遭到老公與楊女一起背叛，決定控告楊女妨礙家庭。

楊女辯稱，她與被林姓夫妻有進行交換伴侶性愛聯誼，應該是107或108年，大約1年時間就結束，有2次聯誼，第一次是在林男的住家，當時是她與一名女性友人一起，先在外面一起吃飯，再回到林男家，玩遊戲，就互相交換伴侶發生性行為，林男先與她的女性友人發生性行為，她在與林男發生性行為，她和林姓夫妻都知道這樣的遊戲模式。

第二次是在汽車旅館，也是她跟女性友人，還有另外一對情侶，那天總共有三對，其中有一對是林姓夫妻，一樣玩遊戲互換伴侶，都發生性行為，她當天是與林男及另外一對的女友，在同一個房間，先後發生性行為，林男是與她的女性友人發生性行為。

楊女還提出換妻俱樂部網站合照證據證明，她和林姓夫妻及其餘兩名男女，在另一名男子的主臥室內玩遊戲，她和林男發生性關係，另一名男子也和林妻發生性關係，在該名男子住家部分，大概三、四次，模式都差不多如，林男與她有發生性行為，林妻都知道，且都有在場，而且有交換性伴侶。

但高院法官認為，林妻只同意跟老公與其他人一起多人發生性關係，但丈夫卻偷偷有私人感情，已經不是林妻容許的範圍，認為兩人除了單純性愛聯誼，已發生男女情感糾葛，導致林妻精神確實受到損害。造成林妻痛苦，判楊女應賠償林妻30萬元，全案定讞。