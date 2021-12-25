後疫情時期，口罩就像是這個世代的T-shirt，昇恆昌攜手台灣設計師品牌APUJAN打造防疫美學，將時裝意象融入口罩圖樣，並結合機能口罩領導品牌XPURE淨對流奈米專利技術，推出可重覆使用口罩，取代拋棄式，以呼應全球2050淨零宣言。

昇恆昌指出，有感於疫情大大改變人與人之間原有的生活型態，當口罩成為日常穿搭重要的一環，拋棄式口罩成為危害環境的隱形殺手，昇恆昌也決定走入口罩界，打造台灣防疫美學，為環境盡一份心力。

疫情肆虐近二年來，疫情海嘯第一排的免稅店，在無出入境旅客帶動消費情況下，昇恆昌除積極開展快閃、線上電商外，轉型突圍也是一環，自COVID-19疫情爆發後，口罩瞬間成為生活必備品，至今更是成為外出服裝的一部分，為此打造一系列可重複使用的奈米機能口罩，時髦美型又兼顧環保。

昇恆昌EVER RICHxAPUJAN跨界聯名口罩計有四款印花設計，結合機能口罩領導品牌XPURE淨對流奈米專利技術，6層超高防護結構提供安全保護，可水洗200次效力不減，透氣不悶熱，重複使用更環保，也更能善待環境，預計於昇恆昌內湖旗艦店、昇恆昌宅配網通路獨家銷售。