國民黨主席朱立倫痛批民進黨，公投後全面執政全面獨裁，如今民主憲政危在旦夕，將提出與時俱進的憲改主張，遭民進黨發言人簡書培抨擊「去脈絡化的轉移焦點」。對此，國民黨文傳會副主委林家興直言，民進黨的談話正好全數打中自己，更凸顯己身才是造成台灣社會紛擾、影響經濟、法治與民主三個層面的真正亂源。

林家興指出，民進黨的談話正直指其必須向社會交代「濫用人民納稅錢」、「破壞程序正義」、「阻礙台灣民主深化」等三個問題，

林家興表示，國民黨杯葛總預算的原因是因為執政黨行政不中立、在預算中納入大批網路行銷費用意圖用人民納稅錢洗人民的腦，難道為民眾納稅錢把關，不順民進黨黨意的意見就叫做添亂？

林家興說，民進黨將有明定審議程序的政府總預預算案以「逕付二讀」方式強度關山、略過實質審議，直接剝奪所有立委實質審查預算內容的機會，連最基本的程序正義都不顧，此一史上未曾發生過的惡劣舉措立刻引起舉國譁然，「到底誰在傷害民主憲政，人民都看得很清楚」。

林家興說，民進黨炒作修憲議題，卻不願意支持社會殷切期盼、西方先進民主國家早已實施多年的「不在籍投票」，甚至連僅限於國內的「移轉投票」都要反對，刻意增加民眾實施投票權的難度，遂行一黨選舉利益之私，動輒託辭「境外勢力」、「抗中保台」等話術，實際上卻阻礙台灣的民主進步，民進黨為了保衛自已的政權與政治利益，民眾都看在眼裡。