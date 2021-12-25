到了年底又是聖誕節又是跨年，全世界都瀰漫著過節的氛圍，艾菲爾老師公佈今天起到跨年前後一周偏財運最好的星座、生肖，分別是牡羊座、摩羯座、獅子座，以及生肖屬豬、牛、蛇的人，偏財運越來越旺，能為你們帶來滿滿的財富。星座部分請同時參考太陽、上升、木星。

【偏財大好星座】

第三名、獅子座

跨年前後這期間，獅子座的偏財越來越旺，這得歸功於吉星「太陽」在你的第八宮拱照，偏財方面自然好運爆棚，這期間你對金錢有強烈的慾望，所以更加專注專研投資理財的最佳捷徑。渴望成為有錢人的你，連走在路上都會撿到錢，或是過往參加的抽獎活動忽然中獎了。總之這是個偏財運滿滿的時機，請別放過。種種的偏財好運著實讓你寬裕不少，猶如雪中送炭，讓你終於可以過個好年了。新的一年，不妨好好犒賞自己，讓自己身心愉悅地展開2022年。

第二名、摩羯座

跨年前後這期間，吉星「太陽」進駐摩羯命宮，加上本月就是摩羯月，使你霉運遠離、正能量爆棚！你整個人都處在心情好丶手氣好、諸事皆吉的時候，建議你可以小賭怡情，很有機會替自己贏一筆小錢；也能去買張彩票，很容易就中小獎；甚至玩交換禮物都能抽中最好的禮物。雖然不一定會一夜致富，但卻有意料之外的錢財入帳，使你的心情大好，也帶動自己的運勢更為順暢。

第一名、牡羊座

跨年前後這期間，吉星「木星」進入牡羊座的財帛宮，為你們帶來滿滿的財富，可以說是近幾年金錢物質的高峰期。而在跨年前後，建議不要浪費了自己的好財運，去買張彩票或是遇到了任何的抽獎活動也不要放過，雖然你過去可能覺得這樣的好事不會降臨到自己身上。但現在是你財運爆發的時刻，財神爺就是跟你站在同一個陣線上，好好把握這難得的好運。

【偏財大好生肖】

第三名、生肖豬

跨年前後這期間，你的財運會逐漸好轉，可以揮別過去漏財的情況，尤其是你的偏財運特別旺，你可以多嘗試其他除了目前正職以外的賺錢方法，你會發現財神爺十分的眷顧你，最近如果希望賺得更多錢，可以多留意一下股票趨勢；另外，想投資房地產的人，也可以多去接觸，很容易看上一間能為自己帶財的好房子。總之，跨年前後你會感到自己的正財丶偏財、新的機會比以前好很多。

第二名、生肖牛

跨年前後這期間，你的偏財運是相當不錯，只不過你雖然有進財，卻也容易留不住。像是買了彩票中獎，你絕對是毫不猶豫的買下看了很久的名牌包包，來犒賞自己。雖然財來財去，但最後是花用在自己身上，也算是一種投資自己的方式。中獎就是要讓自己開心，讓自己快樂的把錢花下去。其實進口袋的錢沒有不見，只是你把它變成你喜歡的樣子陪伴著你，一點都不虧。

第一名、生肖蛇

跨年前後這期間，運氣越來越好，三合照臨，有貴人來相助，你的偏財運可能是來自長輩丶領導給你的年終紅包或業務上意外的獎金，也可能是之前跟你借錢的朋友突然還錢了；或是過去的投資開始有了回收。近期也很容易在和朋友聊天之中，無意間獲得適合投資的訊息。而這些進財就像是乾枯沙漠裡的及時雨，讓你終於可以喘口氣，也有閒錢可以犒賞自己的辛勞。