風靡全亞洲的泰國BL劇《只因我們天生一對》，累積8.21億的驚人點擊次數，也順勢捧紅了2位男主角Bright及Win晉身男神行列，在粉絲熱烈地支持下，原班人馬再攜手推出電影版《2gether電影版：只因我們天生一對》，Win日前抽空接受台媒聯訪，得知自己與Bright在台灣也相當受歡迎，他表示「非常感謝粉絲一直以來對我們的支持和鼓勵」，也希望疫情結束後能有機會來台灣與大家見面。

《2gether電影版：只因我們天生一對》劇情描述大一新生Tine（Win飾）被1名男同學瘋狂追求，用盡全力也無法擺脫他，無計可施之下Tine與朋友們突發奇想，決定找上全校最帥的校草Sarawat （Bright飾）來扮演他的「假男友」，好讓纏人的追求者知難而退。在Tine的努力不懈之下，高冷的Sarawat終於答應了，隨著相處2人關係竟日漸曖昧，而Tine也不知不覺地陷入Sarawat的霸道攻勢裡。

提到再次一起拍攝電影版的心情，Win開心喊：「大家就又有機會聚在一起了，讓我們非常懷念一起拍劇的那段時光，現在又回到這裡一起工作，有種一解思念之情的感覺，這感覺非常好。」最喜歡片中哪個場景？他選了求婚戲，「覺得那是個很真實的Ending（結尾），在那時刻那一幕充滿著幸福」。相當有緣的2人，之後又將在《流星花園》合作，被問到會用什麼動物來形容Bright時，Win認為是「有點像隻貓的老虎」，因為在他眼中Bright是「某方面讓人覺得很嚴肅且兇猛的老虎，但另一方面又喜歡對自己親近的人撒嬌、有說有笑，並不是那麼嚴肅」。

《只因我們天生一對》在海外也非常受歡迎，Win表示從未想過可以有這樣成績，並感謝粉絲讓他們有機會為大家共創幸福，也說粉絲是支撐自己繼續演戲的動力，「每次當有越多的粉絲增加，越多的人看到了我們價值，我們就越受鼓舞，感覺就越棒，所以我想持續做下去。當越多人認識我們，做事也就要更加謹慎小心」。但很可惜因為疫情無法出國與各地的粉絲見面，所以他們都相當關注各大社群平台，「無論是推特上或IG的訊息，我們都會盡量看完，透過訊息知道粉絲的想法，看到大家說很想念我們，我們也想念大家」。

Bright（右）和Win因《只因我們天生一對》爆紅成新生代男神。（威視電影提供）

最後他也再度跟台灣粉絲隔空喊話：「謝謝你們一路陪伴著我們，請別忘了進電影院看《2gether電影版》，因為這部電影會給你一個從未體驗過的新體驗，氣氛非常適合在電影院一起觀看，也這比原來的電視劇有多更新故事等著你們喔」。《2gether電影版：只因我們天生一對》在台熱映中，《只因我們天生一對》全13集與番外篇可至LINE TV收看。

Win（右）形容Bright是「有點像隻貓的老虎」。（威視電影提供）