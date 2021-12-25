女網友逛大潤發，發現賣場內冷藏櫃前裝設了鐵桿，讓她一頭霧水。(圖／Dcard)

同樣的設計在手扶梯前也有。對此大潤發員工表示，這是專門用來防止屁孩亂推推車衝撞的防撞桿。(圖／Dcard)

連鎖量販店二當家大潤發總是人潮滿滿，但就有女網友逛賣場時，發現冷藏櫃與手扶梯設置了意義不明的設備，讓她一頭霧水，PO網後引發討論，對此員工也親自出面解答，讓大家恍然大悟，直呼屁孩GG了。

女網友在《Dcard》PO文「大潤發的鐵桿是要幹嘛的」，她貼出兩張照片，分別為手扶梯已經蔬菜的冷藏櫃前，都裝上了鐵桿，實在無法理解，因此發文詢問裝設鐵桿的意義。

文章PO出引起網友熱烈討論，不少人也相當有共鳴：「不知所云」、「去逛的時候都覺得超擋路，很不方便」、「小時候都踩在上面玩，然後就被店員罵」，也有人揶揄：「王力宏仍然沒找到大潤發在哪裡」。

對此大潤發員工也親自出面解答，表示鐵桿是「防撞桿」，員工表示，不少客人習慣邊推車邊滑手機不看路，導致直接撞上去，還有許多小孩在賣場內嬉鬧，推著推車橫衝直撞，導致商品掉落毀損，甚至曾有冷藏櫃玻璃被撞碎的案例。

至於手扶梯部分，則是不少屁孩喜歡拿推車「甩尾」，直接撞上手扶梯然後翻車，因此也裝上防撞桿。許多人也恍然大悟，直呼「原來是屁孩殺手」、「屁孩GG囉」。