大陸新生代女星柴蔚是童星出身，最早以劉詩詩和吳奇隆定情劇《步步驚心》的「承歡格格」出道，小時候甜美又古靈精怪的模樣令觀眾印象深刻，而越大越漂亮的她，更被發現撞臉林青霞少女時期，而獲得「小林青霞」封號；現年19歲的柴蔚日前分享自拍照，下身失蹤露出逆天長腿，粉絲看了害羞要她把褲子穿上。

9歲就成為小演員的柴蔚，當年在《步步驚心》中自然靈動的演技讓她開始受外界關注，之後她還演了《羋月傳》、《新神鵰俠侶》和《初戀那件小事》等，累積不少影視作品；而柴蔚隨著年紀越來越美，氣質也更出眾，還有人發現長大的她和當年林青霞少女時期幾乎一模一樣，從此有了「小林青霞」美名。

現年19歲的柴蔚日前分享自拍照，下身失蹤露出逆天長腿，粉絲看了害羞要她把褲子穿上。(圖/ 摘自柴蔚微博)

一轉眼10年過去，柴蔚也從9歲長大成19歲亭亭玉立的美少女，日前她在微博分享居家生活照，頭戴聖誕帽像是提前過聖誕節，身上穿著鮮豔色系的格紋毛衣，Oversize的衣服讓她有「下身失蹤」的錯覺，意外展現白皙又細長的美腿。

若隱若現又犯規的身材，讓網友又淪陷在柴蔚日日升級的美貌裡，紛紛驚呼「這腿好長，柴姐180吧」、「聖誕蔚寶就是絕絕子」、「妳這雙腿可以借我當筷子嗎」、「姐，褲子穿上」、「太漂亮了，這個腿讓人羨慕」。