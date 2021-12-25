總統蔡英文24日出席台灣大學重點科技研究學院的揭牌典禮，致詞時呼籲「為了加速人才培育，教育界可考慮不要有那麼長的寒、暑假」，引發各界討論。國民黨台北市議員王鴻薇指出，2015年蔡英文曾說台灣勞工假太多，引起爭議，現在又把目標瞄準教育界，她更直言，蔡英文骨子裡就是一個慣老闆。

王鴻薇25日在中天節目《辣晚報》中直言，才說明年要調高軍公教薪水，就要砍你的假，這心態是什麼？「蔡英文骨子裡是一個慣老闆」。王鴻薇指出，2015年蔡英文在選前曾經說台灣的假太多了，而她當時是針對勞工，因為當時在選舉，這番言論就立刻讓輿論炸鍋，後來蔡英文雖然立刻道歉，但她上任後立刻把《勞基法》修惡。

王鴻薇表示，大家都說過去民進黨在野時說一套，有權之後又做一套，蔡英文大砍勞工的假，這件事本來馬英九要做，但受到民進黨反對。蔡英文上台砍勞工七天假，還對著媒體說，「你們要自立自強」，可以說這樣的風涼話，她就是這樣的想法，而現在她又開始想說，教育界不要放這麼多假。

王鴻薇認為，若因為總統的一句話，就要比照國外修改學期制度或縮短寒暑假時間，是很大的工程。更重要的是，蔡英文針對的是各級教職人員，「蔡英文骨子裡是一個慣老闆，是一個當皇上的心態」。

此外，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統出席「台大重點管理研究學院」揭牌時的意思很清楚，這並非縮短所有學校的寒暑假，無須刻意解讀。