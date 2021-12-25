12月15日，藝人王力宏證實離婚消息，12月17日李靚蕾在IG寫下「王力宏在婚後約砲、召妓」毀滅式爆料，網封「蕾神」，王力宏道歉認錯，暫時退出演藝圈。前民進黨立委郭正亮表示，王力宏低估了李靚蕾的成長，他並沒有警覺到這一點。

郭正亮25日在政論節目《新聞大白話》中表示，李靚蕾16歲就認識王力宏，到了2013年才結婚。之前當然知道王力宏的種種，王力宏低估李靚蕾的成長。王力宏在外面搞一些有的沒的，都知道、也都一直寬容默許，王力宏就認為她就是會聽話。

郭正亮接著表示，一個女孩子一旦當了母親，會突然長大，就會開始為他小孩的未來著想、為自己的未來想。李靚蕾長大了，可是王力宏沒有警覺到這一點。然後這個離婚談判至少兩年以上，所以李靚蕾當然就會開始想，她如何保護小孩，所謂的蒐證就是在這種情況之下開始的。

郭正亮指出，兩年前，李靚蕾知道王力宏有意要離婚之後，李靚蕾是所有東西都願意寬容，王力宏仍堅持要離婚，理由居然是說他跟別的女生在一起比較自在，這什麼狗屁理由，所以那一刻她開始下決心，要做更好的蒐證、更有系統的論述，所以她5千字第一次丟出來，就具爆炸性。

針對李靚蕾拒收王力宏贈與的吾疆，郭正亮表示，李靚蕾後來轉變心意，決定要跟王力宏做比較合理的財產分配，這可能會涉及很長時間的官司，不要低估，因為給她吾疆這個房子，至少是現成的，頂多就是稅的問題。李靚蕾決定跟王力宏做財產的談判，但這牽涉到她了不了解王力宏的財產狀況，比如有沒有轉移之類。