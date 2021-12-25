金曲台語歌后詹雅雯年初發現罹患帕金森氏症、左腦中度萎縮，但熱愛舞台的她，在25日耶誕節第5度登上台北小巨蛋舉辦「一起逃開吧」演唱會，不畏病情賣力熱唱，她開場後，一唱到〈出外的囝仔〉、〈故鄉限時批〉等夯曲，忍不住落淚，趕緊又手拭去淚水、整理好情緒後，她不改幽默個性自虧：「怎麼這麼早哭。」

詹雅雯一登場與妹妹詹雅云默契合唱，詹雅雯開心向粉絲打招呼：「好久沒見到大家了，這個歡呼聲才是小巨蛋啊！」一聽到許多粉絲大喊「我愛妳」，她內心感動，搞笑演出腿軟模樣，還直說3小時演唱會全程都是真唱，秀出清唱一段夯歌，「今天在這邊清唱，就是要讓大家知道我們絕對沒有在對嘴的。」並透露在演唱會上，她都是喝著清酒，來維持體內代謝、保持體力，而為了安全起見，主辦同時在台下安排台大的醫生、護士隨行相伴。

詹雅雯邀來陳子鴻、荒山亮擔任嘉賓助陣，一同合唱〈予焦〉、〈酒醉還是地震〉。陳子鴻、荒山亮默契自我介紹：「大家好，我們是『鴻亮兄弟』。」他們相識多年，近年來時常一起錄製歌唱節目《超級紅人榜》，感情融洽，陳子鴻笑說：「這次趁亂組團。」他們在節目錄製10年，直誇詹雅雯外型完全沒變，還愈來愈漂亮。詹雅雯最後環場演唱時，好友于美人在觀眾席突驚喜現身，拿起麥克風與詹雅雯合唱〈愛情的騙子我問你〉，讓粉絲又驚又喜，詹雅雯驚訝：「妳要來怎麼沒跟我講。」

詹雅雯向來關心疫情，特別感謝醫護人員守護台灣，大眾現在才能進小巨蛋看演出，「滿場不是驕傲，是重生日子。」詹雅雯去年小巨蛋邀來衛福部長陳時中擔任嘉賓，陳時中自掏腰包購票力挺，被問及與詹雅雯互動？陳時中說都很好，有跟詹雅雯說「加油。」

詹雅雯（左）第5度登上台北小巨蛋，在後台與陳時中、妹妹詹雅云同框合照。（寬宏藝術提供）