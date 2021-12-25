葉姓男子5年前與前女友及對方的女兒同居時，竟然對未滿14歲的女友大女兒強制性交63次，還強迫對方替他打手槍31次。儘管葉男否認犯行，但因少女被社會局安置保護時，連搭電梯乍見陌生刺青男子，都嚇得僵住無法走動，明顯受創十分嚴重，台南地院據此認定他犯強制猥褻及強制性交共94罪，合併判刑12年，全案仍可上訴。

判決指出，葉男於2015年起與少女的母親交往，並與少女、少女的妹妹及外婆同住。2016年5月底至12月底，葉男要求少女替他打手槍，前後31次；還於2016年9月至2017年11月間，每周1次，逼少女口交及強行性侵合計63次。

少女開庭指出，小學六年級下學期時，葉男就要求替他打手槍，國一時更進一步要求口交、性交，直到2017年11月6日被安置之前，每周都有猥褻、性交行為。少女還說，葉男會在白天、母親上班時性侵她；至於晚上大家睡在房間時，也會要求她幫打手槍。少女還強調，「雖然我會盡量閃開，但他還是會硬上」。

葉男不僅辯稱並無此事，還反問少女，為何受害1年多期間，未曾向同住的外婆、母親求助？同時，少女與少女母親、外婆的說詞，也有諸多矛盾、不合理之處；加上2017年少女曾經寫信給他，聲稱「真的好想你」，如果真有性侵，信件內不應該出現這樣的文字。

不過，法官發現，少女被社會局安置、接受心理諮商後，不僅曾經一個人默默哭泣長達30分鐘以上，甚至某次搭電梯看到一名身上有刺青的陌生男子時，整個人竟然嚇到不發一語、僵住無法走動，顯示已經出現創傷後相關症狀，據此認定葉男犯行明確。

法官以葉男對14歲以下女子犯強制猥褻罪共31罪，各處刑3年2月；又對14歲以下女子犯強制性交罪共63罪，各處刑7年2月，應執行有期徒刑12年。