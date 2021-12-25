《國家利益》（National Interest）雜誌指出，由於美軍於西太平洋前沿基地的脆弱性，美國海軍是阻止中國大陸武力犯台的要角，但艦隊移動需要時間，因此針對中國大陸的情監偵（ISR）能力，將成為美軍是否能夠及時協防台灣的關鍵。

由於太平洋區域的地理限制，與台灣最為接近的美國領土關島，距離也長達2500公里以上，遠超美國空軍戰術戰機的作戰半徑，卻在中國大陸彈道飛彈的打擊範圍之內；而位於日本、南韓等第一島鏈上的美軍基地距離雖相對接近，但也更容易遭優勢火力癱瘓，且地主國不一定願意全面協助美軍支援台灣。

因此《國家利益》表示，美國海軍將在協防台灣上扮演要角，不僅包含傳統的作戰主力航空母艦打擊群，「美利堅號」（LHA 6）等兩棲突擊艦必要時也能搭載更多F-35B匿蹤戰機提供支援。不過，雖然美國海軍正加強於印太的軍力部署，但要讓分散於各地執行任務的船艦及時進入「戰鬥位置」，除了需要領導階層的果斷決策，預警機制也將是一大關鍵。

《國家利益》指出，由於中國大陸在發動武力犯台前，將須先動員與集結兵力，後勤系統也會加緊運轉，因此以太空資產、空中與水下偵察能量、美國和盟友情報部門等手段先行識破北京意圖，提前讓部隊馳援前線，不僅更有機會擋住共軍攻勢，還可能進一步嚇阻整體行動。