相信六、七年級生對《桃太郎》這部電影並不陌生，在八十年代曾捲起一陣旋風，票房更是開出紅盤，也捧紅童星出身的演員林小樓，不過演藝之路雖然順遂，但母親生性好賭積欠賭債，讓她成為黑道討債對象，甚至被綁架拍下不雅照事件，命運可說相當坎坷。

林小樓13歲時出道，首部電影作品《鄉野人》就勇奪第17屆金馬獎最佳劇情片童星，後來靠著《新桃太郎》、《桃太郎大顯神威》、《新十二生肖》等作品攀向事業巔峰，尤其都反串男生演出為主，英姿煥發的模樣讓觀眾印象深刻，走紅的她戲約不斷，不過卻成為母親眼中的搖錢樹，將她賺來的錢拿去豪賭，欠下一屁股債務後，更用林小樓的名義簽本票借錢，導致她成為黑道討債對象，只能拚命尬戲賺錢還債，不過母親並未因此反省，反倒更加變本加厲，讓她揚言要和母親斷絕關係，有次母親被黑道押到山上揚言要「斷手斷腳」，她心寒表示：「要斷他們自己去斷，隨便，我明天就上節目跟大家講她不是我媽媽」。

林小樓因為母親嗜賭，讓她成為黑道鎖定的討債對象。（圖／中時資料照）

未料林小樓又遭不肖人士盯上，跟編劇被三名歹徒綁架到山上搶劫，歹徒原先將編劇留在山上當人質，帶著林小樓下山取錢，沒想到誤以為兩人是情侶關係，竟威脅他們拍不雅照以便勒索錢財，兩人為了保全性命只能含淚照做，這也成為林小樓心中永遠的痛，原本此事未受到媒體關注，豈知製作人趁她上節目宣傳戲劇時，把此事當做賣點，讓她不堪名聲受創，多次企圖輕生，也從螢光幕前就此消失，內心被折麼長達八年的她，最後上節目說出當年被害經歷後，才從陰霾走出來。

林小樓曾遭不肖人士盯上拍不雅照。（圖／中時資料照）

林小樓近來淡出螢光幕，偶爾參與本土劇演出。（圖／中時資料照）

林小樓早期以武打店電影演員聞名，後來開始參與本土劇演出，近來作品像是《戲說台灣》單元劇、《牡丹花開》等，淡出螢光幕的她，在劇中幾乎多是客串角色，不過她表示無論是主角還配角，能夠演戲就相當開心，也幽默表示拿了最佳童星獎後，最想拿的就是「終身成就獎」，才能讓演藝生涯有始有終。

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