2021年進入結束倒數最後幾天，2022年元月能否有個好的開始，通靈大師江嘉葉位為讀者分析12生肖的運勢，參考新的年份、月份在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

【鼠】幸運數字：8

屬鼠人在1月份，財運上平平，算是普通，沒有特別的狀況，但是在情感上，卻容易導致破財，例如人情因素，買了不必要的產品，或是因為心軟，反而遭到欺騙，這部分不得不防，尤其是在男女感情上，有伴侶的人，可不要追逐偷腥的刺激，那很可能是場仙人跳，不但讓自己破財，更可能影響自己原本美滿的情感，所以屬鼠人，這個月最重要的就是克制情緒，好好守住自己的錢財。

【牛】幸運數字：12

屬牛人在1月份，容易覺得不順心，好像很多事情都是衝自己而來，許多大大小小煩心的問題一波接著一波，這讓你感到很不平順，但其實這是你要面臨償還業力的時候了，應該要好好的面對，但是老天爺還是有給予眷顧的，在這困境中，貴人已悄悄的出現，他會是一個嚴肅又脾氣不好的人，雖然他總是不停的責備你，又難以溝通，但其實在背後，他卻是一直想辦法帶領你走過難關，只要你聽從那嘮嘮叨叨教誨，很快就能安然度過這個月分。

【虎】幸運數字：15

屬虎人在1月份，要記住，過去的事情，就讓它過去吧，不要一直在心中糾結，這會讓你走不出去，無法接受新的未來，曾經的不順遂，並不會永遠跟著你的，應該要好好努力去克服每一道難關，一步步踏出去，特別是在感情上的創傷，因為新的戀情就要到來，本月桃花已漸漸綻放，所以趕快忘掉憂傷，打理好自己的情緒重新出發，很快就有機會展開一段新的旅程。

【兔】幸運數字：21

屬兔人在1月份，會感到很多事情都無法掌握，無論是情感或是財運上，好像機會就在眼前，但就是無法掌握，事情的發展往往不如預期，讓你感到原地踏步，沒有任何進展，這樣的結果，令你好像一直在做白工，其實不要太過於擔憂，本月運勢屬於先苦後甘型，現在的努力，老天爺都看在眼裡，慢慢的走到最後，你會發現，點點滴滴的耕耘，最後都能獲得豐收的果實，讓你感到意氣風發，吐了一口怨氣。

【龍】幸運數字：3

屬龍人在1月份，要當心桃花劫，特別是有地下戀情的人，一不小心就會被曝光，浮出檯面，必須慎防第三者想要篡位成為正宮的心思，單身者則要好好觀察對方，不要衝動陷入感情中，以免自己成為第三者，無論你是哪一種，在情感的過程中，都會讓你感到甜蜜以及溫暖，這看似糖果的毒藥，最終會產生巨大的壓力，讓你喘不氣來，且得不到他人的諒解和幫助，所以本月特別要當心感情上的拿捏，該捨棄的，就不要去留戀。

【蛇】幸運數字：14

屬蛇人在1月份，眼裡滿滿都是錢，期待自己能有飽滿的財庫，源源不絕的財運，總想著有一天能夠飛黃騰達，成為眾人羨慕的對象，然而這些美夢，卻沒有實際的策略，沒有付諸行動，最後只會變成空談一場，成為泡沫，這是非常可惜的，屬蛇人在本月份的財運其實不差，但就是欠缺了行動力，坐而言不如起而行，只要好好努力，身邊的人都會看在眼裡，也會給予幫助，慢慢你就會看到汗水付出後的成果。

★民俗說法，僅供參考。