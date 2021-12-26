陳金火聯合徒弟廣德強（中）將女保險員以童軍繩先勒暈再殺人。（中時資料照）

發生在18年前的台中縣龍井鄉女保險員遭分屍案，震驚全國，雖然凶手陳金火、廣德強已經伏法，但回顧2人當年的犯案過程，仍是令人不寒而慄...

2003年6月間，在台中縣龍井鄉開設機車行的陳金火，認識招攬保險業務的施姓女保險員，經常介紹客戶給施女辦理機車保險事宜。後因客戶保險理賠有問題，陳金火以為是施女亂做保險所致，於是曾跟隨陳金火弟弟修機車，常至機車行逗留的廣德強，提議以談保險為由，約施女到機車行，「趁機修理她一下」，很快2人達成共識。

這個提議，讓當時缺錢花用的廣德強正中下懷，盤算可藉機劫財或進而向其家人勒索，由陳金火撕下保險公司贈送月曆上的施女聯絡電話，交給廣德強聯絡施女。

廣德強2003年12月6日深夜撥打公共電話，約施女到機車行洽談購買保險事宜，但因當晚被害人有事，改為翌日再會面。同年月7日晚間，保險公司主管致電施女詢問保險業績，施女曾告知要去陳金火的機車行。

2003年12月7日晚間9時15分，施女依約前往機車行，陳金火將鐵捲門拉下，施女質問為何關門，陳回說「怕冷」。陳先動手毆打施女的腰部，廣德強戴手套用童軍繩束緊施女頸部，使她倒地。

接著，由陳金火抬施女腋下、廣德強抬她雙腳，合力將施女抬往二樓浴室，隨即瓜分她貴重物品。廣德強隨後又至浴室對她性侵。

廣德強完事後，陳金火為避免留下證據，持水管沖洗施女。當時兩人誤以為施已死，廣德強竟持檳榔刀割下施女下體，又持美工刀切割她頸部，致施死亡。

廣德強繼續用美工刀削刮施女身體軀幹部位的皮肉；陳金火則是持未帶柄的美工刀片削肉，又持檳榔刀沿關節處切下四肢。2人將死者的軀幹部分用黑色垃圾帶打包，合力抬至三樓水塔內暫存放，剩餘的屍塊則由廣德強拿去一樓投入化糞池內。

案發後，陳、廣互推責任，檢察官認為陳是主謀，2004年依殺人等罪起訴陳，求處死刑；廣則遭陳恐嚇犯案，求刑20年，但全案在台中地院審理時，案情出現突破發展。法官先是前往開挖陳金火機車行的化糞池，尋獲施女屍塊。最後廣德強坦承，在案發前先去五金行購買兩副手套，台中地院判處陳、廣2人死刑。

案件審理期間，由於陳金火曾證稱，因為廣德強炸肉給他吃，他發現冰箱的肉又沒有減少，因而推斷是「人肉」，傳出陳、廣疑似「吃人肉」，2人被形容為「食人魔」，但法官認定並無具體事證證明2人「吃人肉」。

最高法院2007年9月判決2人死刑定讞後，在傳說中的馬雅預言「世界末日」、2012年12月21日，2人恰好被押往刑場伏法槍決，2人未留遺言、遺書，其中陳同意捐贈器官，了結罪惡的一生。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。