從2016年以來，泰山年年都傳出有經營權之爭，從家族內鬨演變成外強入侵，龍邦從盟友變敵人，終結泰山由詹家獨攬71年的局面。

12月16日，老牌食品廠泰山企業召開股東臨時會，全面改選董事。2016年以來屢成話題的泰山經營權之爭，這回雖因公司派與市場派龍邦建設提早談和，不但股臨會現場並無硝煙，且改選結果也符合雙方協商結果；然而熟悉內情人士解讀，連年動盪的泰山董事會是否真能自此長治久安？恐怕得且戰且走。

當日股臨會現場，在公司派主導，持股32％的市場派龍邦建設僅派一名投資部經理出席的情況下，不到1小時就迅速結束。最終投票結果，由公司派取得4席普通董事及2席獨立董事；市場派龍邦則拿下2席普董與1席獨董，公司派不但繼續掌權，還因找來101大樓前董事長陳敏薰擔任獨董，也成為焦點。

內部不睦外敵環伺

公司派須戒慎恐懼

從結果來看，泰山公司派固然取得最終勝利，但這次終究是泰山成立71年以來，第一次有詹家以外的勢力入駐董事會，而且一口氣取得3分之1的董事席次。不僅如此，「若考慮到詹家的分裂，以及被指為龍邦建設幕後老闆朱國榮的過往作風，詹家要維持經營權，恐怕仍須戒慎恐懼。」知情人士表示。

自彰化員林發跡的泰山成立於1950年，由詹玉柱等四兄弟所創，以泰山沙拉油聞名全國後，再跨足飼料、飲料領域，並以泰山仙草蜜與八寶粥站穩食品市場，成為食品大廠。但自2016年第3代堂兄弟爆出內鬨後，泰山幾乎沒有平靜過，內有第3代屢屢互鬥，外則有不少財團環伺。

2007年，第2代正式交棒給第3代長子詹岳霖。2016年間，其他3房的第3代堂兄弟妹合作，聯手扳倒詹岳霖，改由詹晉嘉、詹景超與詹逸宏等3房堂兄弟共治，不料1年後，詹晉嘉就遭解任董事。近兩年，市場也不時傳出詹逸宏與詹景超堂兄弟彼此較勁，此次改選後，新的董事會則將詹逸宏拉下董座，換原總經理詹景超上位。

詹家股權經過3代傳承，股權相當分散，持股32％的龍邦已經坐穩泰山最大股東。只是，為何龍邦朱國榮願意和談，而不是在此次一舉拿下泰山經營權呢？

事實上，最早看上泰山經營權的「外人」，被指是國內機能飲料龍頭保力達集團。2018年，保力達已持股泰山超過3成，詹逸宏與詹景超為了抵禦外敵，遂將股本從35.3億元擴增為50億元，藉此稀釋保力達股權，並找來中纖老三王貴增與元大證券董事邱憲道參與私募現增，據悉，當時也透過友人請朱國榮幫忙在集中市場買股。

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