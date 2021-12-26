聖誕節至新年交投相對清淡，指數於歷史高檔區間震盪，權值股獲利亮眼、本益比不高，加上預估殖利率，為指數低檔提供保護效果，而中小型股在財報空窗期間，題材與籌碼仍是股價攻擊的最佳助力。

四個不同意的公投結果，紛擾多時的不確定因素塵埃落定，雖然新聞最終遭「蕾神之鎚ＶＳ宏慌之力」洗版淹沒，不過預期有利執政黨延續原本施政方向，對經貿、股市預期將有更大發揮空間。然疫情捲土重來，歐洲多國重啟封城，強制防疫政策引爆示威抗議，疫情反覆不僅衝擊生活，亦使通膨壓力與日俱增。

量縮震盪 類股輪動

美國聯準會態度較市場預期更為鷹派，不僅將加速進行減碼購債計畫，更預期二○二二、二三年將各升息三碼，縱然目前市場熱錢依舊充沛，卻也象徵資金派對將逐步進入尾聲。縱然當沖降稅延長三年於立法院三讀通過，不過加權指數近日量能萎縮至三千億元以下，保持戒慎恐懼心態，對操作其實並非壞事。

從技術面來看，加權指數於七月創下歷史新高一八○三四點之後，雖一度回測年線，不過之後兩度挑戰萬八，未竟全功卻也仍能維持高檔震盪型態，短線雖然近關情怯、外資放假，不過內資團結力量大，預期在沒有嚴重外在因素干擾下，季線與半年線集結的一七三○○點附近，將具有一定程度的支撐力道。

櫃檯指數領先突破前高，第四季以來以月線為支撐屬相對強勢，不過卻也面臨高檔動能不足的問題，除強勢股集中於特定個股外，產業間也勉力維持健康的輪動格局。既然量能尚未放大、交投相對清淡，短線操作建議適量以成交量持穩的強勢股為主，另留意展望佳、具殖利率題材的低基期績優股布局機會。

截至十二月二十一日數據顯示，外資恐將連續兩年賣超大於五○○○億元，然而加權指數卻大漲超過五成，除了投資再次升級成為全民運動之外，內資尤其壽險與政府基金力量頗為強大，加上新台幣升值過後依舊維穩二七．八元兌一美元，顯示匯入資金相當龐大，皆屬支撐股市的重要因素，匯率仍是觀察指標。

台灣經濟成長率近兩年分別為二．九八％、預估六．○九％，亮眼高成長著實令人驚豔，也是股市漲幅將連三年超過兩成的後盾，並架構在整體上市櫃公司獲利跳升，股利政策亦可期待水漲船高。二○二○年整體上市櫃公司稅後純益二．四六兆元，共計配發現金股息一．五四兆元，配發率高達六二．六％。

殖利率具支撐力道

今年前三季上市櫃公司稅後純益，為創下歷史新高的三．二二兆元，緊接著十月營收三．五六兆，為同期史上新高，十一月更上層樓達三．八九兆元，創下單月歷史新高，十二月或因盤點等因素干擾，不利再度衝高的氣勢，但是累計前十一個月三七．一一兆元、已突破去年全年，提前確定締造空前紀錄。

預估整體上市櫃公司全年稅後純益，將有機會挑戰四．二兆元以上，若是現金配發率能夠持穩在六成，即現金股息將有機會突破二．五兆元，放眼全球股市，指數高漲幅卻還享有高殖利率優勢，絕對屈指可數，更何況當中有不少基期相對較低、殖利率中上等級的權值股，也將成為指數低檔支撐的重要力量。

龍頭台積電前三季ＥＰＳ十六．五九元，預期全年約二二～二五元，改為季配息後並將股息調升至二．七五元，以股價六○○元計算，本益比低於三○倍、殖利率一．八三％，明年擁先進製程與漲價加持，獲利可望更上層樓，評價與股價都有再調升空間，外資態度與成交量能，將是能否領軍台股衝鋒關鍵。

聯發科營運與展望都好，今年ＥＰＳ有望挑戰七○元，外商摩根大通預估未來五年複合成長率將達十％，雖然股價突破千元，但是本益比仍是遠遠比不上股性活潑的中小型ＩＣ設計股，且是連二○倍都沒有，過去六年平均配息率接近八成，加上公司決議加發十六元現金股息，殖利率將有機會上看七％。

聯詠與聯發科狀況類似，今年獲利將創下歷史新高，全年ＥＰＳ將突破六○元，然而本益比卻不到十倍，股價甚至一度跌破四○○元，與同業相去甚遠，而根據法人預期，商用筆電、螢幕驅動ＩＣ訂單達明年下半年，面板報價跌勢趨緩收斂，雙殺警報漸消除，高達八成以上的配息率，殖利率將具支撐力。

ＡＢＦ三雄南電、景碩與欣興，過去就算虧損也都還能維持配息不中斷，不過絕對數字偏低，營運自去年起明顯轉骨，預估明年仍將是供需持續吃緊，今年獲利大躍進，明年股利政策可望放大，不過對成長股來說，股息僅是小菜一碟，然可留意軋空行情或將有機會伴隨停券而來。

代工廠本益比向來不高，然而股利政策多屬豐厚，鴻海轉型有成、營運穩定，平均股息配發率近五成、殖利率約四％，廣達前三季ＥＰＳ六．三二元，過去六年配發率近八七％，明年更可留意伺服器業務，隨著缺料緩解，新伺服器平台與元宇宙等新應用增加，將成營運成長的重要動能。

傳產龍頭的穩字訣

金融股尤其擁有壽險的金控股，今年獲利表現爆發，如富邦金、國泰金、開發金等，不僅本益比仍相對不高，殖利率也頗為穩定，是不少存股族的口袋名單；傳產股今年貨櫃航運大放異彩，評價不高雖壓縮股價，殖利率卻反成支撐與題材，塑化、鋼鐵等產業獲利也相當亮眼。

台塑與南亞，前三季ＥＰＳ分別為八．五六元與八．○五元，全年獲利突破一個股本的機會濃厚，過去六年配息率都約七四％，若依此推估則殖利率相當可觀，但是必須留意台塑集團向來會平衡性操作，除了應景氣循環之外，亦有利殖利率偏向穩定而非單次衝高，過往殖利率約落在四～五％。

貨櫃三雄長榮、陽明與萬海，今年ＥＰＳ可望創下四○～五○元的史高紀錄，當中僅萬海連年配息，而陽明則是政府力挺下才延續至今，過去紀錄恐僅供參考，然預期配發率應該可在三○％以上；換句話說，殖利率可望八％起跳，股價低檔有撐，然攻擊力道須視籌碼與評價是否給力。

中鋼過去數年受制景氣循環導致獲利與股利政策皆不如預期，不過股東會紀念品倒是大受好評，而今年獲利跳升，預估殖利率將有機會回到五％以上。短線鋼市仍承壓，中國政策與房市是關鍵，中長期因碳中和議題發酵，或將支撐鋼價不致回到過去低迷窘境，預期中鋼仍將會是百萬股民的心頭好。

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