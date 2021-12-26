今年七月，《遠見雜誌》公布縣市長施政滿意度調查，花蓮縣長徐榛蔚以78%高滿意度榮獲五星縣市長殊榮，除了感謝縣府同仁的努力外，徐縣長也將榮耀歸於全體縣民。為何花蓮縣政府能夠獲得這麼高滿意度，主因來自於制定永續發展與符合人民福祉的施政方針。

打造國際智慧城市 花蓮施政亮眼人民有感

從2018年當選花蓮縣長起，徐榛蔚便定下花蓮六大發展策略，分別為「智慧城市，國際接軌」、「慢活洄瀾，有機首都」、「關懷照護，友善家園」、「教育扎根，安心環境」、「多元共榮，人文城鄉」、「宜居永續，幸福花蓮」期待打造國際智慧城市。經過三年努力，縣府施政成果有目共睹，徐縣長更深受當地民眾愛戴，而花蓮也成為人民有感的幸福友善之都。

花蓮積極培育新生代農友，並結合AI智能，以農業串接不同世代。(圖/截取中時新聞網YOUTUBE)

【培育新生代農友 以有機首都為目標】

發展新一代有機農業，花蓮擁有得天獨厚的條件，縣內有機耕種土地面積居全國之冠，占全國農地四分之一強。徐縣長表示，為了發展新生代農業，以及培育下一代潛在人口紅利的農友，應該要從小就開始培養，而發展的領域不侷限在傳統有機農業，還有結合AI的智慧農業，將農業相關學識從小學到大學一路串聯起來。

在地原住民農友也表示在花蓮生活很幸福，無論是舉辦農產品促銷等活動，還是政策面的支持，都能感受到縣府的認真與重視，而農友們甚至只要進行有機認證，就能夠得到縣府的全額補助，一連串農業友善措施，讓在地居民對徐縣長的表現豎起大拇指。

花蓮大力推動青年安心成家住宅，其完善規畫得到國家卓越建設獎肯定。(圖/截取中時新聞網YOUTUBE)

【助當地青年創業圓夢 縣府有完善配套措施】

花蓮縣府鼓勵當地青年勇敢創業，徐縣長在108年就任時，即成立花蓮新創基地，目的即是為了打造青年圓夢故鄉，一連串措施包括邀請講者從外縣市來分享創業經驗，為青年提供創業發想idea，並提供條件優渥的低利貸款實質幫助創業者，補貼期限可達5年。

而最讓青年感到暖心的部分，就是關於安心宅的政策，花蓮為全台唯一擁有青年安心成家住宅的縣市，安心宅位在新城北埔都市計畫區，鄰近北埔火車站，周邊生活機能條件佳，擁有市場商圈、學校，以及鄉公所，且一戶僅250萬，價格十分親民，而該項建設也得到國家卓越建設獎的肯定。

【縣府推動教育不遺餘力 將藝術美感融入生活】

教育是花蓮縣府相當重視的領域，徐縣長表示，全國第一個智慧教育中心，不是在西部，而是設置在花蓮，它是保留、培養當地人口紅利最重要的基地。花蓮智慧教育中心不僅推動學童教育，更是擘劃花蓮智慧城市、智慧治理、智慧科技農業的中心。

而對於藝術鑑賞能力與美感的培養，縣長認為花蓮的藝術與美感已融合在硬體建設與視覺裡面，她也提出「慢精品」的概念，並進一步解釋，「慢」是精神層面，是讓生活於其中的人能夠感受到舒適，而花蓮的建設、教育、旅遊、星空和海洋，都是獨一無二的精品，值得細細品味。

颱風地震等天災是徐榛蔚縣長最掛心的，對此她十分感謝鄉鎮市長認真執行撤離的工作。(圖/截取中時新聞網YOUTUBE)

【享受每一個腳色 徐縣長努力實踐生活中的每一個目標】

任職花蓮縣長已三年，最令徐榛蔚掛心的就是每一次的颱風與地震災變，擔心夜晚來得又強又急，居民是否能夠得到妥善安置，對於這點她十分感謝鄉鎮市首長的認真執行撤離動作，也感謝鄉親的配合，得以在風災來襲前，安全地移至收容所。

下了班的縣長則有著不同身分，她同時為人妻也為人母，只要有空也喜歡自己煮菜與上街買菜，並與民眾零距離互動，在交流的過程中也能使自己保持對物價的敏感度。對於如此認真負責，又相當有親和力的縣長，基層上下都對徐榛蔚讚不絕口，除了感念她推動智慧教育，讓學生有發展舞台以外，更樂意與縣長一起為花蓮的未來打拼。

徐縣長表示，她享受每一個腳色，並認真實踐生活的每一個目標，她認為只要努力去做就對了，如果有機會能夠重來，她還是會做她自己，帶給人們開心、喜樂與幸福。