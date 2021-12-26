每到歲末年終之際，小花平台總是不忘殷殷提醒：「記得要做保單健診，很重要啊！」事實上，近兩年來受到新冠肺炎疫情的影響，民眾健康意識與風險意識已明顯提升，並積極打造適度風險保障，為自身的保障規劃增添價值；對此，小花平台保險顧問持正面肯定的態度，同時也提醒最好養成定期檢視保單的好習慣，才能因應個人需求適時增減「買對保險、把錢花在刀口上！」

所謂的因應個人需求適時增減，指的是隨著人生不同的年齡階段，當然會有不同的保障規劃，最聰明的做法是定期整理自己手中既有的保險、看看有哪些漏洞？只是，每個人所處的位置不同、思考的角度也不同，很容易產生迷思而不自知，以下小花平台保險顧問為讀者整理保單健診經常忽略的4大地雷，趕快一起看看你踩到了幾個？

地雷1、保戶資料變更、保單卻未更新

首先，呼應前面說的，隨著人生不同的年齡階段，當然會有不同的保障規劃，舉例來說，最初購買保單時，可能尚未結婚生子，也尚未搬家甚或換工作……；舉凡這些個人基本資料的變更，建議在做保單健診時，都要一一比對保單上面的相關資料、資訊是否都正確無誤？尤其重要的是常見的變更受益人，也要一併確認是否都有全部更新好？

此外，值得注意的是，許多常見的保單理賠糾紛就是換了工作後卻忘記變更「職業類別」，或是因為搬家卻沒有通知保險公司更改地址，在遲遲未收到催繳通知的情況下，導致保單停效或是失效，諸如此類的變更都會影響後續理賠權益，需特別留意。

地雷2、預算有限時，該優先買哪一險種？

「當預算有限時，我應該先買哪一種保險？」這個問題相信是許多人曾經問過自己的問題，尤其對於手頭不甚寬裕的小資上班族而言，建議掌握「依輕重緩急」、「先保大後保小」的投保原則，優先考量可以支應外來突發事故致使喪失工作能力或是急需一筆可觀的醫療開銷，像是定期壽險、意外傷害險、日額型醫療險、實支實付型醫療險、癌症險或是重大傷病險等，都是不錯的選擇。