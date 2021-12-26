ESG（環境、社會與公司治理）、永續、減碳，在過去1年，已成為台灣從投資、金融到產業界的主流議題，進入我們的職場、財富與生活。

當全球多國已設定2050年淨零碳排的目標，代表這場從能源到產業、消費的大轉型，將會1年比1年更普及。

明年這領域將有6個關鍵詞引領話題。

首先，是低碳轉型。

「從今年剛結束的COP26（全球氣候峰會）來看，不論是淨零碳排目標，或是氣候金融聯盟，所有企業都逃不開低碳轉型這4個字，」KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總經理林泉興說。

它將反映在各種產業部門，除了首當其衝的鋼鐵、水泥、石化等重工業之外，運具的低碳轉型，也會是未來各國重點。

包括全球大型車廠發起的加速轉型聯盟，預計在2040年之前達到所有新車零排放的目標，這會對台灣在內的全球汽車供應鏈帶來連鎖效應。

此外，碳定價課題越來越重要。

今年12月初，歐盟的碳價一度飆升到1噸90歐元的歷史新高，雖然隨後降回80歐元的水平，但相較5月中旬每噸50歐元左右的價格，顯示未來排碳成本只可能持續上揚。因此，企業內部的碳盤查、內部碳定價，乃至碳權問題，將是所有產業、企業甩不掉的議題。

下半年對接財報

企業強制揭露，無法再自說自話

第二，是「禁漂綠」的遊戲規則，會越來越鮮明。

在過去，許多企業在ESG報告中呈現的減碳或相關社會責任，並沒有統一格式，甚至也沒有可以具體量化、比較的標準，因此容易形成自說自話的情況，帶來「漂綠」疑慮。

因此，今年COP26會議上，各國討論如何杜絕企業「漂綠」，達成共識，由國際財務報告準則基金會（IFRS Foundation）正式成立「國際永續準則委員會」（International Sustainability Standards Board, ISSB），把所謂的「永續」指標，統一建立起來，並與財報對接，避免企業各自為政，外界無從評價真偽。

林泉興指出，台灣金管會一向以IFRS為遵循指標，全球也有逾120個國家跟隨這個指導原則。因此，一旦檢視企業永續指標的規則明確建立，將會影響重大。

其一，以前企業採「自願性」揭露永續相關資訊，未來都會變成「強制性」；其二，企業的漂綠行為，將被投資人更嚴格檢視。

這套機制，預計在2022年的下半年就會出爐。

未來銀行將評估客戶「氣候風險」

企業也要自我揭露對環境影響

第三，氣候相關財務揭露（TCFD）即將上路。

從2023年起，金管會要求所有國營銀行，如台銀等，落實這項制度，而明年則會先試行。這件事，已被視為影響台灣銀行業者放款融資和投資業務，最激烈的結構調整。

未來金融業者必須評估投資戶或授信戶因為能源成本改變、屬高耗能產品製造、將受到用電管制、溫室氣體排放定價等影響的程度；且要針對氣候影響分高、低兩種等級，如營運支出及利潤、資本支出與分配、購併與撤資、及資本取得等。

國內第一家製作TCFD報告書的富邦金控，就先從本身做起，針對旗下1319家供應商的營運據點，是否有淹水、土石流、山崩等自然災害潛勢，以及可能產生的危害度，做了評估與壓力測試，列出低、中、高危害的占比，並提出針對高危害群的因應做法。

第四個關鍵字，是生物多樣性。

它跟ESG有什麼關係？自然界的授粉、播種，其實也是產業供應鏈的一部分，全球有約44兆美元、超過世界GDP總量一半的經濟價值，都依賴自然生物環境，包括與人類存亡息息相關的食品業、農業、醫療，甚至是精品業，連LVMH、Gucci等精品集團，都與聯合國合作展開維護生物多樣性計畫，因為，他們對天然原材料（花朵、葡萄、棉花、皮革、石料等）的依賴程度極高，不維護，以後連精品都沒得賣！

聯合國將要求企業在ESG報告中納入自然相關財務揭露（TNFD），預計最快在2022年底提出揭露的框架。

在未來3到5年內，企業不只要評估氣候變遷對自己帶來的風險與因應，還要揭露商業行為對自然生態的影響，並提出減緩的措施。就像企業減碳，要先計算產品的碳足跡，未來還要計算產品的生態足跡，且全部都要量化呈現。

例如，木材使用量，影響多少森林面積？動物油脂使用量，要消耗多少畜牧的牧草地面積？植物油脂的使用量，會消耗多少作物耕地面積？並且據此提出逐年縮減計畫。

第五，是氣候通膨，又稱綠色通膨（Greenflation）。

它指的是全球推動綠色經濟、節能減碳下，對舊經濟的投資、產出下滑，結果推高原物料、金屬等相關產品價格所造成的通膨。這個最新形態的通膨，包括極端氣候、風災水災、低碳轉型、能源轉型等都可能影響它，也是史上最複雜的通膨。

短期內，它可能對要做綠色轉型的企業或國家，帶來高成本壓力，如中國低碳轉型進程的時間較歐美晚，短期內，各種綠色轉型成本推升的通膨程度是最高的；但長期來說，仍會趨緩。

第六個關鍵字，是公正轉型（Just Transition）。

在邁向淨零碳排轉型的過程中，一定會涉及結構、組織改變，有人會從中受益，也一定有人權益受損。

綠色轉型推升通膨，恐釀失業

弱勢自營業者權益亟待保障

公正轉型就是「1個都不能少」的轉型概念。

因為各種舊轉新，出現勞工失業、弱勢無法生存等社會問題，可能引發大規模失業和移民、內亂和政治不穩定。若政策沒有帶著這群弱勢者一起轉變，再崇高的氣候轉型政策，都不可能實現。

例如電動車在政策大力推動下，也會出現需要被關照的族群——大量的汽貨車產業、機車修車店業者。

「相較於國營事業的低碳轉型，這些自營業者的權益，更需要被保障與關注，」台大氣候變遷與永續發展學程兼任助理教授趙家緯說。

同樣的，企業組織內部為了因應ESG或低碳轉型時，也會遇上相同情況，必須設法讓所有員工都可以搭上、跟上這班轉型列車。

ESG正風風火火，顯示全球發展典範，已從經濟發展至上，轉移到經濟成長必須與環境永續並存的模式——永續，才是未來最高指導原則。