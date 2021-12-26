30出頭在外商公司工作的小趙，疫情期間居家上班近3個月，原本就有血糖偏高問題的他，這陣子每天三餐叫外送，體重一下飆升3公斤，上周開始晚上和老婆親熱，小弟弟硬度竟然每下愈況，最後連進入都困難。後來就醫才驚訝得知，自己確診罹患糖尿病，所幸接受中醫調理，配合飲食控制，1周後血糖逐漸穩住，小弟弟也恢復正常硬度。

●糖尿病是最常引起陽痿 每4位病人中有2至3位

中醫診所楊永榮醫師表示，糖尿病是最常引起陽痿的內科疾病，糖尿病人中約有50%至70%的人有陽痿，換句話說，每4位病人中有2至3位會勃起障礙問題，比例相當高，千萬莫輕忽。

已有研究報告指出，部分糖尿病人第1個症狀是陽痿，並非一般所熟知的「多吃、多喝、多尿」。統計顯示，糖尿病和勃起功能障礙經常同時發生，約有12%的人，勃起功能障礙是糖尿病的頭號症狀。因此，發現有陽萎問題，應該要找醫師徹底檢查是否罹患慢性病。

糖尿病導致勃起障礙的主因，是由於長期處於高血糖狀態，會使血管逐漸硬化，加上自主神經病變，也會影響到陰莖海綿體的平滑肌肉可能會萎縮、纖維化，於是海綿體無法放鬆和充血，就不能勃起。

●中醫醫治不舉之症 詳細辯證論治

西醫治療勃起功能障礙，大多提供口服壯陽藥物，或局部注射前列腺素等方式來改善，但治標不治本且效果有限，難以長久維持。中醫醫治不舉之症經驗老到，依據臨床歸納，陽萎起碼有血虛、氣虛、腎陽虛損、溼熱下注、血瘀外傷、肝氣鬱結等6種不同原因所引起，治療時要詳細辯證論治，才能達到較理想治療效果。

糖尿病患者若想維持堅挺性能力，建議除了按時服藥、飲食控糖外，不妨每天適度運動。人的勃起神經，和下半身的運動神經有密切關係，且要有強力的射精，必須有強力的下腹部筋肉，和雙腳筋肉的強力收縮幫助。

建議男性平常可多從事有氧運動，例如：跑步、騎腳踏車、游泳、打球，增加心肺能力，也增強體能和肌力，為性生活加分。