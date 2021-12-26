一位36歲的女性，有甲狀腺病史，多年來求子不成，一進診間便擔心說：「我過去三個月的月經，都一個月來兩次，血量一下很少，一下又超多，害我每天都要墊衛生棉才敢出門。」這些問題的解答，恐怕與年齡、荷爾蒙調控及器質性病變有關。

●我的月經會不會太多了？

正常的月經以每月1次為原則，每次大約來3-5天，但因兩次經期第一天相隔21-35天都屬正常範圍，故有些女性一個月可能會規則來兩次。

經血量一般在第2、3天最大，而後會逐漸遞減。我們可以用衛生棉來量化：經週期平均正常總血量為35-60毫升，以1片衛生棉滿載時可吸收10-15毫升計算，當量多時約2-4小時更換1次，1天會使用5-7片：量少或點滴時則約3-4片，但可能受衛生習慣不同而有誤差。

倘若超過平均值太多，衛生棉濕透頻率太高、夜晚總是血崩外漏或早上必須使用夜用衛生棉，容易暈眩等貧血症狀，建議要就醫檢查。

●有血塊代表是上次的月經沒排乾淨？

事實並非如此，每一次經血量仰賴當月荷爾蒙的調控，在經期開始後藉由前列腺素刺激子宮收縮，便會將絕大部分的經血排出體外，幾乎不會有沒排乾淨的問題。

血塊是因為經血量大時，抗凝血因子來不及作用，使得子宮腔內部分經血凝結成血塊，一般小於5元大小都屬正常。當血塊過多時或伴隨痙攣疼痛，就要考慮會不會是息肉、肌瘤、多囊性卵巢或內膜炎等

●沒有排卵也會有月經

整個月經週期分為前半段的濾泡期——由雌激素促進子宮內膜增生到排卵，以及後半段的黃體期 —分泌黃體素維持子宮內膜穩定。大腦下視丘與腦下垂體會分泌激素調控生殖軸，適時分泌激素使內膜規律增生與剝落，形成月經。

然而，近更年期或初經女性、腦下垂體腫瘤、多囊性卵巢、泌乳激素過高、甲狀腺低下、卵巢功能衰退或身心精神壓力等都可能會引起排卵功能紊亂而機率性排卵，若沒有排卵便會讓雌激素及內膜持續增生，待雌激素下降到一定水平後便會形成月經，此種情形的經量有時會多到止不住或少到只需要護墊。

●可以藉由量測基礎體溫 來觀察自己有沒有排卵的跡象

觀察整個月經週期的基礎體溫變化，正常的基礎體溫會有雙相變化，當排卵後的體溫會較排卵期前上升約約0.4℃，而後進入高溫期，最後在月經第一天或前一日下降。

●排卵期出血

顧名思義，便是在排卵期的時間內異常出血。當排卵前後雌激素的量減少但黃體素還沒有足夠的量可以支撐子宮內膜時，子宮內膜便會剝落呈點滴褐色出血，大約1-3天就會結束。

●其他經間期出血

懷孕初期部分人會有著床出血，只要在生育年齡內的女性都要先考慮懷孕的可能。其他如：子宮外孕、子宮頸息肉、子宮頸癌、子宮內膜異常增生或卵巢、子宮腫瘤都可能影響荷爾蒙變化，導致出血。

●中醫觀點

中醫認為月經在心、腎、子宮生殖軸的作用下，由衝、任、帶脈與肝、脾輔助調節。若將整個月經週期比擬為陰陽轉化的太極圖，濾泡期為陰，黃體期屬陽，排卵期便是陰極轉陽的過程，而行經期則是陽極轉陰，陰陽穩定才能周流不息。

非經期出血首要考慮是否懷孕，而後根據年紀、經週期、經血顏色、經前症狀、經期不適等症狀來分析可能出血的原因。

與西醫不同的是，中醫同一個疾病可能會有不同證型，透過四診合參能綜合出證型，再配合當時在經期哪個階段以及審查陰陽盛衰來給予適當的治療。

倘若已經有出血的情形發生，盡量避免酒、燥熱或活血化瘀類食物，如：當歸、紅花、川七等，且建議尋求專業醫師協助。平時應放鬆身心，熬夜、睡眠不足與壓力大時容易造成荷爾蒙的波動，並搭配適度運動改善盆腔循環，減少異常出血的機會。

(圖/黃玉芬中醫師提供)

※本文作者為指筌中醫診所黃玉芬中醫師。