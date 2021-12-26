許多人會問：除了調整生活作息、減少危險因子、常常鍛鍊腦力以外，應該要吃甚麼中藥才能預防失智症？或是更簡單的｢吃甚麼最顧腦？｣近年來陸續有新的研究發表，針對罹患高血壓與憂鬱症等慢性疾病的病患，的確有中藥可能減少他們罹患失智症的風險。

●高血壓與失智症

高血壓絕對是現代人最常見的慢性疾病，高壓力、高時數的工作環境，或是高油脂高糖份的美食，以及失控的體重，都會讓身體不得不提高血壓，將寶貴的血液輸送到身體的重要器官。

但是，長時間高漲的血壓也會直接傷害血管，讓血管變得既僵硬又脆弱，供應的器官也隨之受損。

若損害發生在大腦，就容易出現出血、梗塞等問題；即使沒有大面積的中風壞死，也會逐步在大腦各處累積小的損傷。長久下來，大腦細胞逐漸死亡、功能也漸漸喪失，當剩餘的大腦細胞再也無法支撐繁重的工作時，就會出現認知功能下降、精神情緒異常等症狀，走向失智也就變成必然的結局。

由大林慈濟醫院陳昆豪醫師主導的研究發現，高血壓患者接受長期中醫治療後，罹患失智症的風險相對較低，校正年齡性別等諸多因子後其風險比值(hazard ratio) 為0.65；95% CI = 0.62–0.69。

陳醫師也發現，中醫複方如天麻鉤藤飲、加味逍遙散；以及單位藥如丹參、川牛膝、葛根，與其他中藥相比，和降低失智風險的關聯性最大。陳醫師在研究中也發現，當中藥的治療的天數超過180天，預防失智的效果能更好的顯現出來。

●憂鬱症與失智症

憂鬱症與失智症的關係更加緊密，而且在臨床上難以區分。重度憂鬱患者常常會出現表情呆滯、反應減弱、表情淡漠、甚至對他人的話語毫無反應等等症狀，而被誤認為是失智症大腦認知退化的表現；失智患者也常常會有情緒低落、對周遭一切事情提不起興趣等憂鬱症狀，且持續的時間和嚴重程度，甚至有時候不輸真正的憂鬱症。

更有甚者，許多失智症早期是以情緒憂鬱和反應低落作為主要症狀。也有研究指出，長期的憂鬱患者有更高的風險，出現不可逆的認知退化情形。因此，治療憂鬱症與預防認知退化，幾乎是所有已開發國家共同的課題。

由台北市立聯合醫院在2021年與中國醫藥大學賴榮年教授、中山醫學大學魏正宗教授共同發表的研究指出，憂鬱症患者經中醫治療後，失智症的風險相對較少。勝算比(Odds ratio)為0.83；95% CI =0.74-0.91。

進一步的研究發現，並不是所有的中藥效果都類似，而是以理氣開鬱(Odds ratio=0.63；95% CI =0.42-0.83)和活血化瘀(Odds ratio=0.66；95% CI =0.49-0.81)兩種治療策略的中藥複方預防效果最佳。

理氣開鬱治法的複方包含有逍遙散、柴胡疏肝散、一貫煎、抑肝散等等；而活血化瘀的藥物則包含血府逐瘀湯、小活絡丹、身痛逐瘀湯、四物湯等等。當然在臨床治療時，中醫師不會將所有的藥方一股腦的通通開給病人，而是要依據診療當下的望聞問切四診狀態，從中選擇合適的處方，才能發揮最好的效果。

※本文作者為臺北市立聯合醫院仁愛院區林舜穀中醫師。