近日氣溫驟降，夜間睡覺總覺得被子不夠溫暖嗎？日本節目實測3種蓋被方法，發現蓋被順序竟能讓體感溫度相差4度。除此之外，許多人希望羽絨被蓬鬆，會趁著太陽出來的時候，在陽光下拍打曝曬，專家卻說「這是完全錯誤的認知」。最佳蓋被法有3大關鍵重點，不但蓋得暖，還能找出最適合自己的方式。

一般來說，被子是利用「隔熱」原理，將人體與外界隔絕以減少散熱，因此會在被胎中填充像是棉花、羊毛、羽絨等具有蓬鬆特性的材料，增加被褥內的空氣含量，阻隔身體與外界冷空氣間的傳導，達到保暖的效果。了解這層原理後，就能運用技巧，調控體感溫度。

●暖被重點1：蓋被子前 先烘被或除溼

當被胎內因濕度過高、填充物吸收水氣，就會降低蓬鬆度使空氣流通空間增加，保暖度當然下降。因此最好能在晚上睡覺前，先利用烘被機或是除濕機，將被胎內及室內的溼度降低，提升被胎蓬鬆度，就能強化暖被效果。

●暖被重點2：隨著氣溫 改變蓋被順序

台灣天氣忽冷忽熱，不少人可能昨晚睡到半夜被熱醒，今夜卻又冷到睡不著。日本節目《教えてもらう前と後》實測3種蓋被方法，同樣的被毯，只要改變搭配的順序，就能順應不同的溫度變化，也有各自的優點：

(圖/中時新聞網陳友齡製作)

●暖被重點3：保養被褥 起床別馬上「折被子」、太陽不能隨便曬

許多人都喜歡趁著冬陽普照的時候，把家裡的棉被拿出來，一邊拍打灰塵，一邊曝曬。但家事達人陳映如提醒，如果家中是羽絨被，就不宜在陽光下拍打，因為紫外線會破壞羽毛結構，拍打也容易讓羽根斷裂，「羽絨被的保養重點在於除溼，而不是曝曬。」

無毒生活專家、林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈指出，起床後不要馬上折被子，最好能把被子翻面攤開來，讓蓋在身上吸收了一整夜的濕氣先散發掉，隔1-2小時後再折疊。

此外，至少每周一次在折被前用除塵螨機或黏毛紙強化清潔被子表面，不但能避免過敏，也能除螨防霉，保護被胎填充物。不管各種材質的被子，都適用這個方法，能有效常保被褥最佳狀態，提升保暖度。