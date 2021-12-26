國民黨台北市議員、黨部副祕書長羅智強之前為了四大公投，完成夜宿49天，並跑遍全台宣講，雖四案結果皆不通過，但他宣布將展開400公里徒步謝票。對此，他25日在臉書表示，大清早5點出門，為400公里謝票路線勘查！此文曝光後，截至24日15時止，已有超過2萬名網友按讚。

羅智強在臉書說，目前傾向先走台三線到台中，再改走台一線到高雄，也不急著趕路，就一步一個腳印好好感受台灣，原則上全程組就他和鄭照新二人，但會提前公布每天起點和終點，並於早上六點直播，唱完國歌和國旗歌後於六點半出發，歡迎各縣市的早起鳥逗陣走。

不只如此，羅智強也預告，晚上會辦個輕鬆的小夜話，這大概就是目前的規劃。他也說，其實25日從總統府、林家花園、三峽老街、大溪老街再到關西老街，開車四小時才踩了五個點，「天啊！1月10日，這些地方我都要用兩條腿走過一遍我對不起我的『強腳』」。

此文曝光後，不少網友都湧入臉書加油幫羅智強加油，「You can do it」、「強哥的毅力與執行力超感人的。為了謝票行程，這次是最堅難辛苦的！」「要保重身體，防護要做好」、「我們在高雄等您們」、「我就是欣賞你這堅定毅力」。