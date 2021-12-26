桃園一名人妻控訴，丈夫婚後以有癲癇與工作等藉口拒絕行房，她對此深信不疑，直到一日意外發現丈夫在網上約砲，對象有男也有女，不僅染上性病致下體潰爛，還把性病傳染給她，她憤而向法院訴請離婚。桃園地院審後，判准兩人離婚。

判決書中，人妻主張與丈夫於2005年結婚，婚後丈夫有癲癇症狀，總是以工作需在宿舍過夜與病症為由，拒絕行房，而2009年間，她意外發現丈夫在「男同志交友」網站刊登交友資訊，才驚知自己早已遭背叛。

人妻控訴，丈夫手機中的鹹濕對話紀錄有男有女，內容包括，「要記得我哦，打個電話吧，好想再和你爽一次」、「要睡囉，今天謝謝妳為我做的一切， 每次都是妳爬上來，那我破例欠妳一次我會自己爬上去的約定」等。

且丈夫早於2007年就因複雜的性生活染上梅毒，還因下體潰爛而前往醫院求診，但丈夫卻隱瞞染病的真相，害她也被感染，此外，自從雙方撕破臉後丈夫即離家迄今逾10年，兩人的婚姻不復存在，希望法院能准許兩人離婚。

桃園地院審理期間，男方均未到場，也無提交書面陳述，法官最終採信人妻的說詞，認定男方的男女交往關係複雜，背棄婚姻忠誠義務，行為舉止均乖離社會倫理，絕非一般配偶所能容忍。

法官指出，夫妻兩人自2009年9月分居至今，除了討論離婚事宜外，幾乎無額外聯繫，分居期間也未見兩人有任何修補或維護婚姻感情的良性互動，夫妻關係有名無實，准許兩人離婚。可上訴。