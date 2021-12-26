勞保年金於98年施行起即已明訂，法定請領年齡自107年起逐步調高至65歲。(圖擷自勞保局臉書)

勞保老年給付是不少勞工退休的重要資金之一，不過一經核付就不能再變更，申辦前務必自行試算金額，否則一不小心恐怕會吃大虧了。1位民眾退休已年滿55歲且勞保年資達19年，原本想提早領卻發現要「減20%」，對於這種情況，勞保局教1招，每個月就可再多領4千元。

民國106年（含）以前，只要是勞保年資逾15年的勞工，年滿60歲即可請領勞保老年給付。勞保年金於98年施行起即已明訂，法定請領年齡自107年起逐步調高至65歲。舉例來說，若是勞保年資逾15年的52年次勞工朋友，法定請領年齡為65歲，而提前請領「減給年金給付」最快要到60歲，每提前1年減給4%，最多提前5年至20%。

勞保局舉例說明，48年次的烏先生退休時年滿55歲且勞保年資有19年，法定請領年齡要到110年62歲才能領勞保老年年金，如果提前則只能領減額年金，最多也僅提前5年到57歲，減給20%。假設烏先生平均月投保薪資4萬元，依規定每月可領1萬1780元（投保薪資x投保年資x1.55%=11780元），減給20%後則降到9424元。

簡而言之，烏先生在57歲請領勞保減額年金，每月可領9424元，或是等到62歲，每月勞保年金即可領1萬1780元；另外，同樣可在55歲一次請領勞保老年給付，19年的年資可領23個月，共計一次領92萬元（4萬x23個月）。

要領全額必須等到62歲，提前領又減給4%至20%不等。勞保局建議1種方法，如果在55歲到62歲的7年間，符合國民年金的加保資格，即可參加國保，由於規定請領勞保年金者不能再參加國保，所以只能保到62歲，但保了7年的國保年資，可到65歲再請領國保老年年金。

不過已經請領勞保年金的民眾，國保老年年金只能領無加計保證金額的B式老年年金，也就是說烏先生以上述方式進行時，到65歲每月可領1664元（以國保月投保金額18,282元計算，即18,282元×7年×1.3％＝1,664元）的國保老年年金。

最終烏先生除了能夠在62歲月領1萬1780元勞保老年年金，65歲又能月領1664元的國保老年年金，合計每月可領1萬3444元，相較57歲提前領到的9424元，整整多了4020元。