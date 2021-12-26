青山洋服台北市南京西路的店外貼出：「青山洋服 台灣再見」的告示，內部也已清空。根據《財訊》報導，日本龍頭西服業者在台灣僅存的兩家店在2021年底結束營業，在台28年的歷史畫下句點。

《財訊》報導指出，平價品牌興起和環保風潮，影響西服買氣，疫情更擴大了衝擊。2020年，日本每家戶購買西裝的支出是2465日圓，比2019年少了將近3成。青山商事在2021年3月底為止的2020年度，淨損失高達388億日圓，是成立以來最大虧損。

根據《財訊》報導，由青山商事營運的青山洋服等服裝品牌，2021年6月底在日本共有776家店，1年內約減少了100家。但青山商事、大創產業等合資成立的青五公司，經營「大創&青山100日圓PLAZA」，近來快速展店，在日本已經開了112家。這一類平價商店需要大面積的賣場來存放各類雜貨，空出的西服店剛好適合由大創100日圓均一商店進駐。

此外，《財訊》分析，青山商事還積極拓展旗下健身俱樂部、烤肉店等非成衣事業，希望成衣事業目前6成的占比，能逐漸降低。