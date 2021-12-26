Instagram account of Pak Embassy in Argentina puts a cyrptic message. Says,'we may lose JF17 deal.." pic.twitter.com/NupYF6L6Tr — Sidhant Sibal (@sidhant) December 22, 2021

《歐亞時報》（The EurAsian Times）24日報導，巴基斯坦駐阿根廷大使館的官方Instagram公然要求該國高層下台，以免搞砸與阿根廷的JF-17「梟龍」戰機軍售案；雖然巴基斯坦外交部表示當時帳號遭駭，但先前該國駐塞爾維亞大使館官方推特也曾發表批評政府的言論，讓外界開始懷疑其政壇是否穩定。

根據報導，巴基斯坦駐阿根廷大使館的官方Instagram，22日發表1張總理伊姆蘭汗（Imran Khan）與其他官員的合照，稱該國可能失去向阿根廷出售「梟龍」的機會，要求伊斯蘭馬巴德政府進行「政治輪替」，以重振巴基斯坦的可靠性，強調外交官「不是政策失敗的理由」。

此貼文稍後遭到刪除，巴基斯坦駐阿根廷大使館和該國外交部官方推特還特別發文，稱當時該Instagram帳號「被駭客侵入」。不過《今日印度》（India Today）指出，巴基斯坦駐塞爾維亞大使館的官方推特3日也發生類似狀況，當時該帳號發文痛批伊姆蘭汗，稱在通貨膨脹創新高之下，該國官員已3個月拿不到薪水、小孩因此被迫輟學，「你覺得官員還會繼續安靜地為你工作嗎？」並特別標記巴基斯坦住宅與發展管理局（Naya Pakistan）。稍後該國外交部同樣宣稱帳號遭駭。

外媒9月報導，多年來持續尋求採購下一代戰機的阿根廷政府，已將12架最新版JF-17「梟龍」第3批次（Block 3）的採購費用列入2022年預算草案，並交由國會審核；不過阿根廷國防部稍後公開表示，其尚未選出得標廠商，強調交易還沒底定。