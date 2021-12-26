台股再現數十年來榮景，許多人將資金投入股市望能創造更多的被動收入，仍自己的資產更雄厚。1名軍官從官校畢業後開始學習投資理財，從起初一年僅幾千元的股利慢慢領，如今一年領的現金、股票股利就價值約133萬，手中持股市值也攀升到1280萬。

1名網友在Dcard發文，因為家庭經濟因素關係踏上從軍這條路，轉眼下部隊9年，合約即將到期，屆時會有一筆高達200萬的退伍金，但光這樣遠不能達到「財富自由」，所以他早從官校畢業時就開始布局存股，研究投資理財。

原PO的持股配置主要分兩種：成長股和穩定高殖利率股及高股息ETF，各佔50%，前者的報酬已經超過100%，這也是獲利表現驚人的原因，但也多虧後者穩定配息，才領股利領得更有感，也讓他能夠持續投入，將原本月均1萬股利的目標，擴大到10萬股利，如今光現金股利一年就領49萬，領的股票股利市值也達84萬，持股市值高達1280萬元。

原PO表示，僅憑軍官的薪資，的確沒有辦法在這段時間有這樣的成果，所以在持股期間累積經驗，了解個股股性，最後放心開槓放大投資績效，理財房貸加信貸約330萬；此外，他也有透過雙向借券，將持股借給他人賺取利息，以創造額外現金流，積少成多累積資產。

貼文曝光後，不少網友嘖嘖稱奇，「看到雙向借券就知道是內行的」、「好猛哦，今年應該賺不少吧」、「真的厲害」、「厲害，想學」、「恭喜財務自由」、「容我叫你一聲哥，去年也開始邁向這條路了」、「你應該是我軍旅生涯6年少數幾個對未來有想法的軍人」、「很厲害欸」。