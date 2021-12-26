剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo）東北部城市貝尼（Beni）市長卡沙勒表示，一名自殺炸彈客今天在市內一家餐廳發動攻擊，造成至少5人以及自殺炸彈客本身喪命。

剛果和烏干達部隊正在該地區對疑似伊斯蘭激進分子展開掃蕩行動，這起自殺攻擊是當地最新一起暴力事件。

貝尼市長卡沙勒（Narcisse Muteba Kashale）告訴路透社：「有5人在爆炸中喪生，加上那名炸彈客，共6人殞命。」

剛果政府發言人穆雅亞（Patrick Muyaya）在推特（Twitter）發文表示，爆炸的確是自殺炸彈客所造成，安全部隊正在調查此攻擊事件。

剛果和鄰國烏干達於11月底在那個地區展開軍事行動，掃蕩與激進組織伊斯蘭國（Islamic State）結盟的民主同盟軍（Allied Democratic Forces, ADF）。官員把當地炸彈攻擊事件歸咎於民主同盟軍。（譯者：劉學源）1101226