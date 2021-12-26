動盪不斷的緬甸平安夜再傳大屠殺！逾30名婦幼慘遭緬甸軍縱火虐殺慘死，屍體被焚毀成灰燼，曝光畫面驚悚。

[English] ⚠️PLEASE PAY ATTENTION⚠️ More than 30 Burmese people, including children, were killed and burned by the Min Aung Lai government mipitiamen in Pruso, Kayah State, Myanmar on Chrismas Eve. (24 December 2021) #แม่สอด #WhatsHappeningInMyanmar #Dec25Coup pic.twitter.com/ZpKXbWZxvU — ประชาชนปฏิรูป — PEOPLE REFORM (@peoplereform_th) December 25, 2021

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A clash which long more than 4hrs between the SAC and the Karenni National Liberation Army (KNLA) broke out near Demo village in Phuso Township, Kayah (Karenni State) at around 11:30 this morning. #NoFlyZoneInMyanmar#Dec24Coup #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/clHYZBf28G — 𝙻𝟷𝟼𝙷𝚃𝙽𝟷𝙽𝟼 (@LIGHTNI68492726) December 24, 2021

英國廣播公司（BBC）日前調查發現，緬甸軍隊7月進行一系列大規模屠殺，至少造成40名平民死亡，棄屍荒郊野外，屍體支離破碎。時隔不久，平安夜再傳大屠殺，逾30名婦幼慘遭緬甸軍縱火虐殺慘死。根據路透社，緬甸東部克耶邦（Kayah）25日發生大屠殺。當地克倫人權組織（Karen Human Rights Group）指出，在普盧索鎮(Hpruso)的摩索村(Mo So) 附近發現被緬甸軍方殺害的罹難者焦屍，其中包括老人、婦女和兒童，人數超過30人。

附近村民表示，24日深夜注意到村外遠處有火光並傳出陣陣槍聲，隔天清晨前往查看時，在燒成廢鐵的車輛裡面發現大量焦屍，屍體當中部分人雙手被反綁，活活燒死。

緬甸官方媒體指出，緬甸軍方證實，乘坐七輛車的持槍恐怖分子，在軍方攔查時加速衝過攔查點，遭到開槍射殺，車上人數不詳。

緬甸軍方前一天對克倫民族聯盟Karen National Union (KNU)控制的邊境地區進行空襲後，導致數千人逃往泰國。

克倫人權組織抨擊軍方，死者是尋求避難的平民，強烈要求停止這些不人道和殘忍的殺害，嚴重侵犯人權的行為。